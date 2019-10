2. Liga: HSV vs. Greuther Fürth heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga empfängt der HSV die SpVgg Greuther Fürth. Wann und wo die Partie stattfindet und wo Ihr die Partie verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

2. Liga, HSV gegen Fürth: Anpfiff und Spielort

Die Partie HSV gegen Fürth wird am Samstag im Volksparkstadion in Hamburg ausgetragen. Der Anpfiff ist für 13 Uhr angesetzt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Hamburger SV gegen Greuther Fürth live im TV und Livestream

Sky hat sich die Rechte an der 2. Liga gesichert. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Spiele live. Am Samstag wird die Partie HSV gegen Fürth sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz gezeigt. Die Vorberichterstattung geht dabei schon eine halbe Stunde vor dem Spiel los.

Zudem habt Ihr die Möglichkeit, die Begegnung im Livestream zu sehen. Sky bietet dafür zwei Optionen an. Zum einen über SkyGo, zum anderen über Sky-Ticket. Beide sind kostenpflichtig.

HSV vs. Fürth im Liveticker

Ihr könnt die Begegnung nicht im TV oder Livestream verfolgen? Kein Problem. SPOX versorgt Euch mit allem Wissenswerten und den neuesten Ereignissen der Partie im Liveticker.

2. Liga: Vorschau zu HSV gegen Fürth

Der HSV ist in dieser Saison zuhause noch ungeschlagen. Dementsprechend will Trainer Dieter Hecking diese Serie ausbauen. "Es ist immer wichtig, dass man in den Heimspielen viele Punkte holt, da die Punkteausbeute in der Regel besser ist als bei Auswärtsspielen. Mich freut es, dass wir aus den vier bisherigen Spielen im Volksparkstadion schon zehn Punkte geholt haben, aber wir dürfen uns in keinster Weise zu sicher sein, dass es immer so weiter geht", sagte der HSV-Coach auf der Pressekonferenz.

Für die Partie gegen Greuther Fürth muss Hecking drei Ausfälle beklagen. Ewerton, Jan Gymerah und Christoph Moritz fallen verletzt aus. Ein Einsatz von Stammkeeper Daniel Heuer-Fernandes ist laut dem Trainer wohl einsatzbereit. Bei Gideon Jung wird kurzfristig entschieden.

Fürths Trainer Leitl muss dagegen weiter auf Sebastian Ernst und Marco Meyerhöfer verzichten. Die Kleeblättler stehen nach zwei Niederlagen in Folge ein wenig unter Druck. Vor allem offensiv ist bei den Franken der Wurm drin. In den vergangenen zwei Spielen konnten sie kein Tor erzielen.

© getty

2. Liga: Die Tabelle vor HSV vs. Fürth