VfB Stuttgart gegen SV Wehen Wiesbaden heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die 2. Bundesliga nimmt allmählich Fahrt auf und heute startet bereits der 9. Spieltag mit der Partie von Tabellenführer VfB Stuttgart gegen das Schlusslicht SV Wehen Wiesbaden. Alle Infos rund um das Spiel sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker findet Ihr hier.

Die Highlights aller Zweitligaspiele findet Ihr bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff auf DAZN

2. Liga: Wo und wann spielt Stuttgart gegen Wiesbaden?

Der aktuelle Tabellenführer empfängt die Gäste aus Wiesbaden in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart. 1933 wurde das Stadion eröffnet, gut 60.000 ZuschauerInnen finden dort Platz. Los geht es dort am heutigen Freitag um 18.30 Uhr.

2. Bundesliga live: VfB Stuttgart - SV Wehen Wiesbaden heute im TV und Livestream

Spiele der 2. Bundesliga werden nur auf Sky in voller Länge ausgestrahlt. Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff startet der Pay-TV-Sender seine Übertragung, Jürgen Schmitz wird die Begegnung kommentieren. Das Programm ist sowohl im TV als auch via Sky Go am PC, Tablet oder Smartphone empfangbar.

Die Highlights zur Partie gibt es 40 Minuten nach dem Apfiff bereits auf DAZN. Darüber hinaus findet Ihr dort zahlreiche Live-Übertragungen, unter anderem von Spielen der Bundesliga, Champions League oder Europa League.

VfB Stuttgart - SV Wehen Wiesbaden heute im Liveticker auf SPOX

Alle unter Euch, die kein Abo der beiden Dienste besitzen, können gerne unseren Liveticker-Kalender durchstöbern. Neben vielen weiteren Events findet Ihr dort auch das heutige Zweitligaduell zwischen Stuttgart und dem SV Wehen.

2. Bundesliga, 9. Spieltag: Alle Spiele im Überblick

Der VfB Stuttgart hat gegen Schlusslicht Wiesbaden die Chance, die Tabellenführung weiter auszubauen. Der HSV muss gegen Greuther Fürth ran, die Arminia gastiert am Montag in Osnabrück. Hier findet Ihr sämtliche Begegnungen des 9. Spieltags:

Datum Anstoß Heimteam Gästeteam 04.10.2019 18.30 Uhr SV Darmstadt 98 Karlsruher SC 04.10.2019 18.30 Uhr VfB Stuttgart SV Wehen 05.10.2019 13 Uhr Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth 05.10.2019 13 Uhr SG Dynamo Dresden Hannover 96 05.10.2019 13 Uhr Sandhausen FC Erzgebirge Aue 06.10.2019 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg FC Sankt Pauli 06.10.2019 13.30 Uhr Heidenheim VfL Bochum 06.10.2019 13.30 Uhr Holstein Kiel Jahn Regensburg 07.10.2019 20.30 Uhr VfL Osnabrück Arminia Bielefeld

2. Liga: Zahlen und Fakten zu Stuttgart und Wiesbaden

Der VfB Stuttgart ist nicht umsonst Tabellenführer - seit 13 Pflichtspielen musste der Verein keine Niederlage mehr hinnehmen.

Gleiches kann der SVWW nicht von sich behaupten, gewann Wiesbaden doch nur eines der vergangenen neun Pflichtspiele.

Erst zweimal trafen die Klubs in ihrer Historie aufeinander, beide Duelle entschied der VfB für sich.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle