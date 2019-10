2. Bundesliga live: SpVgg Greuther Fürth – Dynamo Dresden heute im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Liga geht es nach der Länderspielpause wieder rund, am heutigen Freitag eröffnen die SpVgg Greuther Fürth und Dynamo Dresden den 10. Spieltag. SPOX verrät, wo Ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

2. Liga: Wo und wann spielen Greuther Fürth und Dresden?

Greuther Fürth empfängt seine Gäste im klangvollen Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. Ab 18.30 Uhr geht es dort heute Abend los, knapp 18.000 ZuschauerInnen können im Stadion dabei sein.

2. Bundesliga live: SpVgg Greuther Fürth - Dynamo Dresden heute im TV und Livestream

Die 2. Bundesliga wird live und exklusiv in voller Länge auf Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender startet seine Vorberichterstattung bereits eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, Ihr könnt sowohl am Fernseher als auch via Sky Go einschalten.

Alternativ findet Ihr die Höhepunkte bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff auf DAZN. Darüber hinaus gibt es beim Streamingdienst auch über 100 Spiele der Champions League, die Europa League und die Bundesliga live und in voller Länge.

Greuther Fürth gegen Dynamo Dresden im Liveticker auf SPOX

Auch auf SPOX findet Ihr die 2. Liga, und zwar im Liveticker. Stöbert einfach durch unseren Kalender, dort findet Ihr neben dieser Partie auch das Parallelspiel zwischen Aue und Nürnberg.

2. Liga: Der 10. Spieltag im Überblick

Das Topspiel dieser Woche findet am Montag statt, wo Tabellenführer HSV bei der drittplatzierten Arminia Bielefeld an. Hier seht Ihr alle Begegnungen:

Datum Uhrzeit Heimteam Gästeteam 18.10.2019 18.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth SG Dynamo Dresden 18.10.2019 18.30 Uhr FC Erzgebirge Aue 1. FC Nürnberg 19.10.2019 13 Uhr SV Wehen Heidenheim 19.10.2019 13 Uhr FC Sankt Pauli SV Darmstadt 98 19.10.2019 13 Uhr Jahn Regensburg Sandhausen 20.10.2019 13.30 Uhr VfL Bochum Karlsruher SC 20.10.2019 13.30 Uhr Hannover 96 VfL Osnabrück 20.10.2019 13.30 Uhr VfB Stuttgart Holstein Kiel 21.10.2019 20.30 Uhr Arminia Bielefeld Hamburger SV

2. Liga: Zahlen und Fakten zu Fürth und Dresden

Fürth schwächelte zuletzt ein wenig, die letzten drei Zweitligaspiele verlor die SpVgg jeweils ohne ein Tor zu schießen und mit mehr als zwei Toren Abstand.

Dafür steht die Spielvereinigung im direkten Duell gut da, die vergangenen fünf Aufeinandertreffen mit Dresden blieb Fürth ungeschlagen.

Auch Dresden verlor seine letzten beiden Spiele und befindet sich aktuell auf einem schwachen 14. Platz.

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Dynamo muss aufpassen, nicht abzurutschen - die Sachsen sind nur zwei Punkte vom Tabellenletzten entfernt.