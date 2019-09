Wer zeigt / überträgt St. Pauli gegen HSV heute live im TV und Livestream?

Ausnahmezustand in Hamburg: In der 2. Bundesliga kommt es heute zum Stadtderby zwischen dem HSV und St. Pauli. Wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Titelfavorit gegen Abstiegskandidat: Unterschiedlicher könnte die Ausgangslage vor dem Hamburger Stadtderby am 6. Spieltag nicht sein.

FC St. Pauli gegen Hamburger SV: Anstoß und Spielstätte

Ausgetragen wird dieses prestigeträchtige Duell im berühmt berüchtigten Millerntor-Stadion im Hamburger Stadtteil St. Pauli. 30.000 Zuschauer passen in die Arena, in der um 20.30 Uhr die Partie angepfiffen wird.

Die Leitung der Begegnung übernimmt Sven Jablonski aus Bremen, der von Guido Kleve, Holger Henschel und Rene Rohde assistiert wird.

Wer überträgt St. Pauli gegen HSV heute live?

Wer das heutige Match zwischen St. Pauli und dem HSV live und in voller Länge verfolgen will, kommt um ein Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky nicht herum. Die Partie wird exklusiv auf Sky im TV oder mit den Angeboten SkyGo und dem Sky-Ticket im Livestream übertragen.

Ab 19.30 Uhr begüßen Euch Kommentator Michael Born und Moderator Yannick Erkenbrecher aus Hamburg und stimmen Euch auf das Spiel ein. Das Spiel wird auf Sky Sport Bundesliga 1 übertragen.

FC St. Pauli gegen Hamburger SV heute live im Ticker

Ihr habt keine Lust, für das Spiel ein Abonnement abzuschließen oder seid einfach nur Freunde des geschriebenen Wortes? Dann seid Ihr hier bei SPOX genau richtig. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Szene und bleibt garantiert auf dem Laufenden.

St. Pauli gegen HSV: Hamburg im Ausnahmezustand

Dass das Stadtderby immer einen ganz besonderen Tag im Kalender eines eingefleischten Hamburgers markiert, ist keine Überraschung. Doch auch sportlich betrachtet wird das heutige Match eine ganz interessante Angelegenheit.

Wenn wir uns die vergangenen Begegnungen der beiden Vereine ansehen, ist der HSV in der Favoritenrolle. In der abgelaufenen Spielzeit trennten sich die Klubs im Hinspiel zwar mit einem torlosen Unentschieden, im Rückspiel am Millerntor gewann der HSV jedoch klar mit 4:0. Auch heute wollen die Rothosen natürlich einen Erfolg beim Rivalen einheimsen.

2. Liga: Die Tabelle vor dem Montagsspiel des 6. Spieltags

Der HSV steht mit 13 Punkten auf dem 2. Tabellenplatz und könnte mit einem Sieg heute wieder die Tabellenführung übernehmen. Anders sieht die Ausgangslage beim FC St. Pauli aus. Fünf Punkte nach fünf Spielen sind noch zu wenig für die Mannschaft von Jos Luhukay. ABER: Mit drei Punkten könnte das Team auf Platz 9 klettern.