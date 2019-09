2. Bundesliga: VfB Stuttgart gegen Greuther Fürth heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am siebten Spieltag der 2. Bundesliga trifft Tabellenführer VfB Stuttgart vor eigenem Publikum auf die SpVgg Greuther Fürth. SPOX zeigt, wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Livticker verfolgen könnt.

VfB Stuttgart gegen SpVgg Greuther Fürth: Termin und Austragungsort

Zum erst siebten Mal treffen die beiden Teams in der 2. Bundesliga aufeinander. Anstoß der Partie ist am heutigen Samstag (21. September) um 13 Uhr. Austragungsort ist die Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart, die Platz für 60.449 Zuschauer bietet.

2. Bundesliga live: VfB Stuttgart - SpVgg Greuther Fürth heute im TV und Livestream

Die Partie Stuttgart gegen Greuther Fürth ist nicht im Free-TV zu sehen. Der Bezahlsender Sky hat sich die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga gesichert und überträgt auch dieses Duell live und exklusiv.

Die Berichterstattung beginnt um 12.30 Uhr, Kommentator des Spiels ist Jürgen Schmitz. Sky-Kunden haben die Möglichkeit, das Spiel auch als Livestream mit Sky Go zu sehen.

VfB Stuttgart gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Partie live zu schauen, der kann das Duell zwischen Stuttgart und Greuther Fürth auch im Liveticker auf SPOX verfolgen - sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz.

2. Bundesliga die voraussichtlichen Aufstellungen von Stuttgart und Fürth

So könnten beide Teams heute auflaufen:

VfB Stuttgart : Kobel - Stenzel, Kempf, Badstuber, Sosa - Mangala - Förster, Castro - Didavi - Wamangituka, Gonzalez

: Kobel - Stenzel, Kempf, Badstuber, Sosa - Mangala - Förster, Castro - Didavi - Wamangituka, Gonzalez SpVgg Greuther Fürth: Burchert - Sauer, Caligiuri, Mavraj, Wittek - Sarpei - Seguin, Mohr - Green - Hrgota, Keita-Ruel

2. Bundesliga: Der 7. Spieltag im Überblick

Neben der Partie Stuttgart gegen Fürth kommt es am Samstag zudem unter anderem zum Duell zwischen Nürnberg und Karlsruhe. Der Zweitplatzierte Hamburg muss gegen Aue ran. Die Partien des 7. Spieltags im Überblick:

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Fr., 20. September 2019 18.30 Uhr 1. FC Heidenheim SV Darmstadt 98 Fr., 20. September 2019 18.30 Uhr Holstein Kiel Hannover 96 Sa., 21. September 2019 13 Uhr VfB Stuttgart SpVgg Greuther Fürth Sa., 21. September 2019 13 Uhr 1. FC Nürnberg Karlsruher SC Sa., 21. September 2019 13 Uhr SV Sandhausen VfL Bochum Sa., 21. September 2019 13 Uhr SV Wehen Wiesbaden Arminia Bielefeld So., 22. September 2019 13.30 Uhr Hamburger SV FC Erzgebirge Aue So., 22. September 2019 13.30 Uhr SG Dynamo Dresden SSV Jahn Regensburg So., 22. September 2019 13.30 Uhr VfL Osnabrück FC St. Pauli

2. Bundesliga: Die Tabelle im Überblick

Der VfB Stuttgart geht als Tabellenführer in das Duell mit den Franken. Dahinter folgt der Hamburger SV auf Platz zwei und Arminia Bielefeld auf dem Relegations-Rang. Die Fürther rangieren derzeit auf Platz 5 nur drei Zähler hinter Stuttgart.