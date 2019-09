2. Bundesliga live: HSV gegen Erzgebirge Aue heute im TV, Livestream und Liveticker

Der siebte Spieltag in der 2. Bundesliga neigt sich seinem Ende zu, der HSV tritt am heutigen Sonntag noch gegen Erzgebirge Aue an. Wann und wo Ihr das Aufeinandertreffen im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Artikel und Videos zum Thema

Hamburger SV gegen Erzgebirge Aue: Wann und wo findet das Spiel statt?

Wie alle Heimspiele des HSV findet auch dieses im Volksparkstadion in Hamburg statt. Ab 13.30 Uhr rollt dort der Ball, Schiedsrichter ist Tobias Reichel. Unterstützt wird er von seinen Assistenten Asmir Osmanagic, Tobias Endriß, dem vierten Offiziellen Viatcheslav Paltchikov und Lasse Koslowski.

2. Bundesliga live: HSV gegen Erzgebirge Aue heute im TV und Livestream

Sky hat sich in dieser Saison die exklusiven Übertragungsrechte an der zweithöchsten deutschen Spielklasse gesichert. Eine halbe Stunde bevor der HSV und Aue loslegen, startet die Sendung mit Kommentator Hansi Küpper, parallel dazu zeigt der Pay-TV-Sender auch eine Konferenzschaltung.

Die Highlights der 2. Liga gibt es übrigens bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN.

HSV gegen Aue im Liveticker auf SPOX

Wenn Ihr nicht die Möglichkeit habt, Euch Bewegtbilder zum Spiel anzusehen, könnt Ihr gerne auf unseren Livetickern zugreifen. Im Kalender findet Ihr zahlreiche Sport-Events, darunter auch die Sonntags-Konferenz und das Einzelspiel.

2. Liga: Zahlen und Fakten zum HSV und Erzgebirge Aue

Aus zwei der drei bisherigen Aufeinandertreffen zwischen dem HSV und Aue gingen die Hanseaten siegreich hervor - einmal gab es ein Unentschieden.

In der aktuellen Spielzeit ließ der HSV nur zuhause Punkte liegen. Gegen Darmstadt spielten die Hamburger 1:1, im Stadtderby setzte es gegen St. Pauli eine Niederlage.

Auch Aue hat eine erfolgreiche Saison gespielt - erst eine Niederlage handelte sich das Erzgebirge ein (1:3 in Bielefeld).

HSV und Erzgebirge Aue: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei den Hamburgern fallen Ewerton, Jan Gyamerah und Christoph Moritz verletzt aus, auf Seiten der Gäste fehlen lediglich Steve Breitkreuz und Calogero Rizzuto. So könnten die Startformationen heute aussehen:

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Vagnoman, Jung, van Drongelen, Leibold - Fein - Dudziak, Hunt - Jatta, Hinterseer, Kittel

Heuer Fernandes - Vagnoman, Jung, van Drongelen, Leibold - Fein - Dudziak, Hunt - Jatta, Hinterseer, Kittel Erzgebirge Aue: Männel - Kalig, Gonther, Mihojevic, Kusic - Riese, Fandrich - Baumgart, Hochscheidt - Nazarov, Testroet

2. Liga: Der 7. Spieltag im Überblick

Hier findet Ihr eine Übersicht der bisherigen Ergebnisse und der kommenden Spiele: