2. Bundesliga heute live: Jahn Regensburg - HSV im TV, Livestream und Liveticker

Jahn Regensburg empfängt am 8. Spieltag der 2. Bundesliga den HSV. In der Vorsaison gewann der Jahn beide Aufeinandertreffen. Wie Ihr das Spiel im Fernsehen, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Jahn Regensburg gegen den HSV: Anstoßzeit, Schiedsrichter und Austragungsort

Das Spiel wird um 13 Uhr von Schiedsrichter Tobias Welz angepfiffen. Das Schiedsrichtergespann vor Ort wird zusätzlich vom Videoschiedsrichter Christof Günsch unterstützt.

Die Partie findet in der Continental Arena in Regensburg statt. Das 2015 eröffnete Stadion bietet Platz für 15.210 Zuschauer.

Regensburg - Hamburger SV heute live: So seht Ihr die 2. Bundesliga im TV und Livestream

Alle Spiele der 2. Bundesliga könnt Ihr beim Pay-TV-Sender Sky sehen, so auch die Begegnung der Regensburger und des HSV. Außerdem überträgt der Bezahlsender das Duell ebenfalls im Livestream. Ihr könnt Euch das Spiel so auch auf allen gängigen Endgeräten in der Sky-Go-App anschauen.

Falls Ihr um 13 Uhr keine Zeit habt das Spiel im TV oder Stream live zu sehen, könnt Ihr Euch 40 Minuten nach Abpffif die Highlights auf DAZN.

Jahn Regensburg - HSV: So verfolgt Ihr das Spiel im SPOX-Liveticker

Falls Ihr das Spiel weder im TV noch im Livestream verfolgen könnt, gibt es als Alternative den SPOX-Liveticker. Somit verpasst Ihr kein Tor und keine Karte aus dem Spiel in Regensburg.

© getty

Jahn Regensburg gegen den HSV: Voraussichtliche Aufstellungen

Jahn Regensburg: A. Meyer - Saller, Correia, Nachreiner, Okoroji - Geipl, Besuschkow - Stolze, George - Grüttner, Palacios.

2. Bundesliga: Die Partien des 8. Spieltags

Neben dem Jahn und dem HSV spielen am Samstag auch Karlsruhe und Heidenheim, sowie Bochum und Darmstadt gegeneinander.

Anstoß Heimteam Gastteam Freitag, 27.9., 18.30 Uhr Arminia Bielefeld VfB Stuttgart Freitag, 27.9., 18.30 Uhr SV Wehen Wiesbaden VfL Osnabrück Samstag, 28.9., 13 Uhr Karlsruher SC 1. FC Heidenheim Samstag, 28.9., 13 Uhr VfL Bochum SV Darmstadt 98 Samstag, 28.9., 13 Uhr Jahn Regensburg Hamburger SV Sonntag, 29.9., 13.30 Uhr FC Erzgebirge Aue Dynamo Dresden Sonntag, 29.9., 13.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Holstein Kiel Sonntag, 29.9., 13.30 Uhr FC St. Pauli SV Sandhausen Montag, 30.9., 20.30 Uhr Hannover 96 1. FC Nürnberg

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Nach sieben Spieltagen stellt der HSV die beste Defensive der 2. Bundesliga. Jahn Regensburg steht trotz eines positiven Torverhältnisses nur auf Rang 14 der Tabelle.