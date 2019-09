2. Bundesliga heute live: 1. FC Nürnberg gegen Karlsruher SC im TV, Livestream, Liveticker

Am 7. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Nürnberg am heutigen Samstag den Karlsruher SC. Wo Ihr die Partie live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Beim 1. FC Nürnberg wird den Fans in dieser Saison immer was geboten. Das Spektakel am vergangenen Spieltag in Darmstadt, als der Club kurz vor Schluss noch den 3:3-Ausgleich erzielte, war da nur die Spitze des Eisbergs. Doch eines wird den Clubberern in der aktuellen Spielzeit nicht geboten: Konstanz.

Mal mühte sich der Bundesliga-Absteiger zu 1:0-Siegen, mal ging er mit 0:4 gegen den Hamburger SV unter. Und so steht aktuell unterm Strich ein ernüchternder elfter Tabellenplatz. Der Aufsteiger aus Karlsruhe liegt hingegen in der Tabelle einen Punkt und drei Plätze vor dem FCN. Wer heute gewinnt, kann möglicherweise noch einmal auf mehr hoffen als auf ein tristes Dasein im Niemandsland oder im Keller der Tabelle.

1. FC Nürnberg gegen KSC: Anstoß, Austragungsort, Spielplan

Anstoß zur Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Karlsruher SC ist am heutigen Samstag um 13 Uhr im Nürnberger Max-Morlock-Stadion. Parallel zu dieser Begegnung finden in der 2. Bundesliga am Samstagmittag noch drei weitere Partien statt. Während der VfL Bochum beim SV Sandhausen den ersten Dreier der Saison ins Visier nimmt, empfängt Tabellenführer Stuttgart den Viertplatzierten aus Fürth.

Datum Anstoß Heim Auswärts 21.September 2019 13 Uhr 1. FC Nürnberg Karlsruher SC 21.September 2019 13 Uhr VfB Stuttgart SpVgg Greuther Fürth 21.September 2019 13 Uhr SV Wehen Wiesbaden Arminia Bielefeld 21.September 2019 13 Uhr SV Sandhausen VfL Bochum

2. Bundesliga - 1. FC Nürnberg gegen den KSC heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga und zeigt alle Spiele des Bundesliga-Unterhauses live in der Konferenz oder im Einzelspiel - so auch die Partie zwischen Nürnberg und dem KSC.

Seinen Kunden bietet Sky darüber hinaus die Möglichkeit an, das Spiel auch auf mobilen Endgeräten via Sky Go im Livestream zu verfolgen.

© getty

1. FC Nürnberg gegen Karlsruher SC: Voraussichtliche Aufstellungen