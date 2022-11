Vizeweltmeister Kroatien trifft heute zum WM-Auftakt auf Marokko. SPOX bietet zum Gruppenspiel in Katar einen Liveticker an.

Auch in der Gruppe F bei der WM in Katar geht es endlich zur Sache. Der Vizeweltmeister Kroatien kriegt es am heutigen ersten Gruppenspieltag mit Marokko zu tun. Das Spiel lässt sich im Liveticker von SPOX mitverfolgen.

Marokko vs. Kroatien: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem sensationellen Finaleinzug bei der WM 2018 in Russland, wo man sich dann Weltmeister Frankreich 2:4 geschlagen geben musste, will die kroatische Nationalmannschaft in Katar Ähnliches erreichen. Als erster Gegner steht Luka Modric und Co. heute die marokkanische Nationalmannschaft gegenüber, die man jedoch keinesfalls unterschätzen darf. Beim Afrika Cup schaffte es Marokko nämlich ins Viertelfinale, wo man erste im Elfmeterschießen an Ägypten scheiterte.

Vor Beginn: Der Anpfiff zum Spiel der Gruppe F ertönt um 11 Uhr deutscher Zeit. Als Spielstätte dient das al-Bayt-Stadion in al-Chaur.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum WM-Gruppenspiel zwischen Marokko und Kroatien.

Marokko vs. Kroatien: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im TV und Livestream

Gezeigt wird die Partie im Free-TV in der ARD. Und das nicht nur im TV, sondern auch im kostenlosen Livestream bei sportschau.de. Christina Graf übernimmt beim öffentlich-rechtlichen Sender die Rolle der Kommentatorin.

Außerdem ist auch MagentaTV für die Übertragung zuständig.

Marokko vs. Kroatien: Gruppenspiel bei der WM 2022 - Voraussichtliche Aufstellungen

Marokko: Bono - Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui - Amrabat - Ounahi, Amallah - Ziyech, Boufal - En-Nesyri

