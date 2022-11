Im ersten WM-Spiel der Gruppe D trifft Dänemark auf Tunesien. Hier könnt Ihr das Gruppenspiel im Liveticker verfolgen.

Bei der WM 2022 duellieren sich in der Gruppe D Dänemark und Tunesien. Wer startet mit einem Sieg in die WM? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts!

Dänemark vs. Tunesien: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Geheimfavorit wäre wohl etwas zu hoch gegriffen, aber zu unterschätzen sind die Dänen spätestens seit der EM im vergangenen Jahr nicht mehr. In Katar können sie beweisen, dass der Sturm bis ins EM-Halbfinale keine positive Ausnahme war. Die Afrikaner kamen bei ihren bisherigen fünf WM-Teilnahmen noch nie über die Vorrunde hinaus.

Vor Beginn: Das erste Spiel in der Gruppe D bei der WM 2022 wird um 14 Uhr im Education City Stadium angepfiffen. Um 20 Uhr treffen mit Frankreich und Australien die beiden anderen Teams der Gruppe D aufeinander.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der WM-Partie zwischen Dänemark und Tunesien.

Dänemark vs. Tunesien: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Dänemark: Schmeichel - Kristensen, Kjaer, Christensen, Maehle - Delaney, Höjbjerg - Damsgaard, Eriksen, Lindström - Dolberg

Dänemark vs. Tunesien: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream

Das Gruppenspiel zwischen Dänemark und Tunesien könnt Ihr live und in voller Länge im Free-TV im ZDF sehen. Bela Rethy kommentiert das Spiel.

Außerdem besitzt Magenta TV, neben exklusiven Partien, die Rechte für alle 64 Paarungen. Damit ist es auch möglich, mit dem Magenta-TV-Angebot das Spiel im TV zu verfolgen.

Magenta TV bietet neben der TV-Übertragung auch einen eigenen Livestream an. Über magentatv.de ist es möglich mit einem kostenpflichtigen Abo die Partie zu sehen.

Das ZDF bietet auf zdf.de einen kostenlosen Livestream an.

WM 2022 - Gruppe D: Der Spielplan