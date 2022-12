WM 2022: Papst freut sich über Argentiniens Titel

Auch Papst Franziskus freut sich über den WM-Sieg seine Heimatlandes Argentinien. "Natürlich haben wir mit dem Papst darüber gesprochen, wir sind alle sehr glücklich über den Sieg im WM-Finale. Der Papst war heute Morgen der erste der Glücklichen", sagte der argentinische Kardinal Leonardo Sandri nach einer Audienz beim Oberhaupt der katholischen Kirche am Montag.

"Der Sieg war ein großartiges Ergebnis für eine Nationalmannschaft, die sich lange vorbereitet hat", sagt Sandri.

Der in Buenos Aires geborene Franziskus (86) ist ein großer Fan des Klubs San Lorenzo. Der Papst hatte vor Beginn der WM die Werte des Sports sowie die Bedeutung des Dialogs und der Brüderlichkeit im Fußball hervorgehoben.

Matthäus über Messi: "Keiner hat es so sehr verdient wie er"

Lothar Matthäus hat in seinem Fazit der WM in Katar Lionel Messi in höchsten Tönen gelobt. "Keiner" habe sich den WM-Titel "so sehr verdient" wie der Argentinier, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne. "Von Weltmeister zu Weltmeister: Herzlichen Glückwunsch an Messi, seine Mannschaft und alle Argentinier."

Dass der argentinische Superstar im Finale gegen Frankreich (4:2 i.E.) mit seinem 26. WM-Einsatz Matthäus den Rekord wegschnappte, sei ihm "von mir ebenso gegönnt wie alles andere." Matthäus ist sich zudem "nicht so sicher, dass dies seine letzte Weltmeisterschaft war."

Messi zum "GOAT - Greatest of all time" erklären wollte Matthäus nicht, aber: "Er ist sicher der Beste in diesem Jahrtausend und einer der größten Sportler, die wir je gesehen haben", so der 61-Jährige, der die Fans der Albiceleste und der viertplatzierten Marokkaner als "die besten Fans dieser WM" würdigte.

"Ich freue mich für die fußballverrückten Argentinier. Sie lieben ihre Mannschaft und diesen Sport wie kaum ein anderes Volk auf der Welt", sagte Matthäus und bemängelte gleichzeitig auch die fehlende Unterstützung für das DFB-Team aus der Heimat: Richtige WM-Stimmung "wäre bei uns mit Glühwein und Lebkuchen ohnehin nicht so gewesen."

Lahm freut sich mit Messi: "Er hat auch meine Karriere geprägt"

Rio-Weltmeisterkapitän Philipp Lahm hat Lionel Messi nach dessen WM-Triumph mit Argentinien großen Respekt gezollt. "Es ist schon Wahnsinn, welchen Druck er bei diesem Turnier hatte und wie er dem standgehalten hat. Er musste eine ganze Nation tragen. Dass er nach der bitteren Niederlage 2014 gegen uns nun doch noch diesen Pokal hochhalten durfte, freut mich für ihn. Er hat auch meine Karriere geprägt", sagte Lahm dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Messi hatte das Finale 2014 gegen Deutschland mit 0:1 nach Verlängerung verloren, nun gewann er mit 35 Jahren doch noch den wichtigsten Titel im Fußball. "Argentinien ist ein absolut verdienter Weltmeister. Wenn man die ersten 65 Minuten im Finale gesehen hat, wo sie absolut überlegen waren, wie sie sich gegenseitig unterstützt haben - das hat mich im gesamten Turnier beeindruckt. Und natürlich habe ich Messi den Titel gegönnt", sagte Lahm.

Als positive WM-Überraschung bezeichnete Lahm Marokko, das als erstes afrikanisches Team ein Halbfinale erreicht hatte. Die größte Enttäuschung sei dagegen die deutsche Mannschaft gewesen. "Man ist wieder in der Vorrunde ausgeschieden. Das haben wir uns alle anders vorgestellt", sagte er.