Zwei Viertelfinalspiele stehen am heutigen Fußballtag bei der Weltmeisterschaft in Katar auf dem Plan. Um welche es sich dabei handelt und wer sie live im TV und Livestream zeigt / überträgt, bekommt Ihr hier erklärt.

Sechs Nationen sind bei der Weltmeisterschaft in Katar noch mit dabei, zwei davon stehen nach den gestrigen Partien bereits im Halbfinale - Kroatien und Argentinien -, vier weitere kämpfen am heutigen Samstag, den 10. Dezember, im Viertelfinale darum, dasselbe zu erreichen.

Zwei Begegnungen gehen heute also über die Bühne. Marokko, als einziges arabisches Land noch mit dabei, misst sich um 16 Uhr im Al-Thumama Stadium (Doha) mit den formstarken Portugiesen und hofft dabei auf die nächste Sensation. Danach, um 20 Uhr, kriegt es England im Al-Bayt Stadium (Al-Khor) mit dem amtierenden Weltmeister aus Frankreich zu tun.

Viertelfinale bei der WM 2022, Übertragung: Wer zeigt / überträgt die Spiele heute live im TV und Livestream?

Es bestehen zwei Möglichkeiten, um beide Spiele heute live und in voller Länge zu verfolgen. Nachdem MagentaTV die Übertragungsrechte an allen Duellen in Katar besitzt, ist der Anbieter der Telekom logischerweise auch heute in beiden Fällen im Einsatz. Die Barriere zu den Übertragungen kann nur mit einem Abonnement umgangen werden.

© getty Frankreich will seinen WM-Titel verteidigen.

Von den 64 Partien werden insgesamt 48 auch im deutschen Free-TV übertragen. Marokko vs. Portugal und England vs. Frankreich sind ebenfalls Teil dieses Rechtepakets, um das sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF kümmern. Die Free-TV-Sender sind jedoch niemals gleichzeitig im Einsatz, sondern die Übertragung übernimmt stets einer der beiden. Am heutigen zweiten Viertelfinaltag ist es das ZDF, das damit beauftragt wurde. Die Vorberichte beginnen um 15.25 Uhr und um 19.25 Uhr, im Mainzer Studio wird diesbezüglich folgendes Trio eingesetzt:

Moderator: Jochen Breyer

Jochen Breyer Experten: Per Mertesacker und Christoph Kramer

Parallel zur Übertragung im Free-TV bietet das ZDF auch einen kostenlosen Livestream bei zdf.de an.

Viertelfinale bei der WM 2022, Übertragung: Wer zeigt / überträgt die Spiele heute im Liveticker

SPOX darf bei so einem wichtigen Fußballtag natürlich nicht fehlen. Wir tickern alle WM-Spiele in Katar live mit, so auch die heutigen Partien. Tore, Platzverweise, Riesenchancen, Verlängerungen - alles, was auf dem Rasen passiert, wird für Euch genauestens beschrieben.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Marokko und Portugal.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen England und Frankreich.

WM 2022: Die Viertelfinalspiele im Überblick