Am letzten Spieltag der WM-Vorrunde geht es nochmal um alles. So auch in diesem Spiel zwischen Serbien und der Schweiz. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Match heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

14 der insgesamt 16 Achtelfinalteilnehmer bei der WM in Katar stehen bereits fest. Am heutigen Freitag finden schließlich die letzten Partien des dritten und finalen Vorrunden-Spieltages statt.

In Gruppe G hatte sich Brasilien bereits nach zwei Spielen erfolgreich für die Hauptrunde qualifiziert. Die Frage nach der zweiten Mannschaft, die der Seleçao folgen wird, findet heute ihre Beantwortung.

Die besten Chancen aufs Weiterkommen obliegen der Schweiz. Die Eidgenossen kommen aktuell auf drei Punkte und belegen damit den zweiten Platz. Mit einem Sieg gegen Serbien stünde man sicher im Achtelfinale, bei einem Remis oder gar einer Niederlage wäre man entweder auf die Tordifferenz oder das Parallelspiel angewiesen.

WM 2022 - Serbien vs. Schweiz, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: WM

WM Gruppe: G

G Spieltag: 3. Spieltag (Vorrunde)

3. Spieltag (Vorrunde) Datum: Freitag, 2. Dezember

Freitag, 2. Dezember Anpfiff: 20 Uhr

20 Uhr Spielort: Stadium 974 in Katar

WM 2022 - Serbien vs. Schweiz, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Serbien und der Schweiz wird heute sowohl bei Hauptlizenzinhaber MagentaTV als auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk beim ZDF zu sehen sein.

Alle Infos zu den Übertragungszeiten und dem notwendigen Abonnement findet Ihr hier.

WM 2022 - Serbien vs. Schweiz, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV

Die Übertragung des ZDF im Free-TV wird bereits ab 19.25 Uhr Fahrt aufnehmen. Das folgende Moderationsteam wird unterdessen durch den Abend führen:

Moderator: Jochen Breyer

Jochen Breyer Experte: Christoph Kramer

Christoph Kramer Kommentator: Béla Réthy

WM 2022 - Serbien vs. Schweiz, Übertragung: Gruppenspiel heute im Livestream

Wer sich das Match dagegen lieber via Livestream zu Gemüte führen möchte, hat hierzu gleich mehrere Optionen.

Zum einen wird das ZDF auch einen Stream zum eigenen Liveprogramm distribuieren. Dieser findet sich in der hauseigenen Mediathek des Senders. Über diesen Link kommt Ihr direkt dahin.

Eine Alternative dazu stellt MagentaTV dar. Die Telekom-Tochter ist in Besitz der Übertragungsrechte aller 64 WM-Spiele und macht sich diese auch zunutze. Anders als das ZDF, das lediglich dieses eine Abendspiel im Programm führt, wird man bei MagentaTV auch das Parallelspiel (Kamerun vs. Brasilien) sehen können. Wer nun aber beide Partien nicht verpassen will, hat darüber hinaus auch die Möglichkeit, die exklusive Konferenz zu verfolgen.

Für den Zugriff bedarf es allerdings des entsprechenden Abonnements. Der günstigste Tarif, den Ihr Euch im übrigen auch mit Freunden oder Familie teilen könnt, beläuft sich auf zehn Euro pro Monat. Alle Infos dazu gibt's hier.

© getty Serbien liegt aktuell mit einem Zähler auf den letzten Rang in der Gruppe G.

WM 2022 - Serbien vs. Schweiz, Übertragung: Gruppenspiel heute im Liveticker bei SPOX

Selbstverständlich werden wir von SPOX das Duell auch noch im Liveticker begleiten. Im Minutentakt versorgen wir Euch hier mit allen wichtigen Infos rund um das Spielgeschehen in Katar. Schaut vorbei.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Serbien vs. Schweiz

WM 2022 - Serbien vs. Schweiz, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Serbien: V. Milinkovic-Savic - Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic - A. Zivkovic, Ne. Maksimovic, Lukic, Kostic, Tadic, S. Milinkovic-Savic - Mitrovic

V. Milinkovic-Savic - Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic - A. Zivkovic, Ne. Maksimovic, Lukic, Kostic, Tadic, S. Milinkovic-Savic - Mitrovic Schweiz: Sommer - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez - Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow, Vargas - Embolo

WM 2022 - Serbien vs. Schweiz, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die aktuelle Tabelle in Gruppe G