Das Wintermärchen von Marokko geht weiter! Nach dem überraschend Sieg gegen Spanien steht das nordafrikanische Land nun Portugal im Viertelfinale gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Match heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Auftakt in den zweiten Viertelfinal-Spieltag der WM 2022 in Katar. Zwei von insgesamt vier Halbfinalisten stehen nach den gestrigen Partien bereits fest. Marokko oder Portugal haben im Nachmittagsspiel die Möglichkeit, Kroatien und Argentinien in die Runde der letzten Vier zu folgen. Um 16 Uhr wird die Partie Marokko gegen Portugal im Al-Thumama Stadium in Doha angepfiffen.

Marokko steht dank des wahnsinnigen Elfmeter-Drama gegen Spanien erstmals in einem WM-Viertelfinale. Portugal konnte mit dem 6:1-Sieg gegen die Schweiz ein echtes Statement setzen. Es scheint, als würden die Portugiesen ohne Superstar Cristiano Ronaldo besser funktionieren. CR7-Ersatz Gonçalo Ramos erzielte prompt einen Dreierpack!

Marokko vs. Portugal hat eine Historie: Insgesamt standen sich die beiden Nationen bei einer Weltmeisterschaft zweimal gegenüber. Im Jahr 1986 konnten die Marokkaner Portugal mit 3:1 in der Vorrunde schlagen. Vor vier Jahren war es Portugal, die bei der WM 2018 in Russland gegen Marokko mit 1:0 triumphierten.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell zwischen Marokko und Portugal heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© getty Selbstbewusst chippte PSG-Star Achraf Hakimi den entscheidenden Elfmeter für Marokko gegen Spanien in die Mitte.

WM 2022 - Marokko vs. Portugal, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: WM

WM Spieltag: Viertelfinale

Viertelfinale Datum: Samstag, 10. Dezember

Samstag, 10. Dezember Anstoß: 16 Uhr

16 Uhr Spielort: Al-Thumama Stadium in Doha

WM 2022 - Marokko vs. Portugal, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Das Viertelfinalduell zwischen Marokko und Portugal wird sowohl vom öffentlich-rechtlichen Sender ZDF als auch vom Streamingdienst MagentaTV gezeigt / übertragen. Alle Infos bezüglich den Übertragungszeiten sowie dem notwendigen Abonnement, gibt's im Folgenden.

WM 2022 - Marokko vs. Portugal, Übertragung: Viertelfinale heute live im Free-TV

Im Zweiten wird man sich den Vorberichten bereits ab 15.15 Uhr widmen. Etwa eine Dreiviertelstunde später - pünktlich zum Spielbeginn - übernimmt Kommentator Béla Réthy. Er wird durch das Spielgeschehen begleiten.

Bei MagentaTV wird um 15.50 Uhr live nach Doha geschalten. Als Kommentator begleitet für den Telekom-Dienst Jan Platte die Partie.

WM 2022 - Marokko vs. Portugal, Übertragung: Viertelfinale heute live im Livestream

Die beiden verantwortlichen Sender bieten außerdem einen Livestream an. Bei MagentaTV ist hierfür ebenfalls ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Der Livestream von ZDF ist dahingegen kostenlos und kann über die ZDF-Mediathek aufgerufen werden.

WM 2022 - Marokko vs. Portugal, Übertragung: Viertelfinale heute live im Liveticker

Aber auch ohne großes Datenvolumen oder einen TV-Anschluss müsst Ihr nicht auf das Spektakel verzichten. Ob und wie Marokkos Wintermärchen gegen Portugal weiter- oder zu Ende geht, könnt Ihr bequem im Liveticker von SPOX mitverfolgen. Dort erfahrt Ihr alles was auf dem Rasen in Katar passiert.

WM 2022 - Marokko vs. Portugal, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos zur Übertragung

Free-TV : ZDF

: ZDF Pay-TV: MagentaTV

Livestream : zdf.de, MagentaTV

: Liveticker: SPOX

© getty Benfica-Stürmer Gonçalo Ramos traf im Achtelfinale gegen die Schweiz dreimal und machte Cristiano Ronaldo fast vergessen.

WM 2022: Die morgigen Viertelfinalspiele im Überblick