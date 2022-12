WM 2022 - Kroatien vs. Brasilien, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Auftakt ins Viertelfinale der WM 2022! Im ersten Spiel der Runde der letzten acht treffen die Nationen Kroatien und Brasilien aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell in der K.o.-Phase heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Weltmeisterschaft in Katar geht in die nächste Runde. Von ehemals 32 Mannschaften sind nur noch acht Teams verlieben. In vier Viertelfinalpartien stehen sich diese am heutigen Freitag und morgigen Samstag gegenüber. Die Gewinner der jeweiligen Spiele ziehen ins Halbfinale ein.

Das Duell zwischen Kroatien und Brasilien ist das erste von insgesamt zwei Begegnungen des Tages. Der Gewinner trifft entweder auf Argentinien oder die Niederlande.

Wettbewerb: WM

WM Spieltag: Viertelfinale

Viertelfinale Datum: Freitag, 9. Dezember

Freitag, 9. Dezember Anstoß: 16 Uhr

16 Uhr Spielort: Education City Stadium in Al-Rayyan

Das Spiel zwischen Kroatien und Brasilien wird exklusiv beim Hauptlizenzinhaber MagentaTV zu sehen sein. Alle Infos zum Abo und den Übertragungszeiten findet Ihr im Folgenden.

© imago images Die beiden Superstars Neymar Jr. und Luka Modric standen sich bereits 2014 im Rahmen der WM-Gruppenphase gegenüber. Die Brasilianer entschieden das Duell gegen Kroatien mit 3:1 für sich.

Voraussetzung um das Duell im Stream via Internet zu verfolgen, ist ein Abonnement des Streamingdienstes MagentaTV. Der Kostenpunkt für den günstigsten Tarif, MagentaTV Flex, liegt derzeit bei zehn Euro pro Monat. Damit seht Ihr alle verbleibenden Spiele der Weltmeisterschaft sowie über 90 TV-Sender in HD-Qualität. Das Programm könnt Ihr schließlich über die verschiedenen Apps oder die Website nutzen. Alle weiteren Informationen findet Ihr direkt auf der Firmenseite.

Die Vorberichte zum Spiel werden ab 15 Uhr zu sehen sein. Als Kommentator ist Marco Hagemann im Einsatz.

Da es sich bei MagentaTV um einen reinen Streamingdienst handelt, wird es keinerlei Möglichkeit geben, das Spiel zwischen Kroatien und Brasilien im linearen Fernsehen zu verfolgen. Ihr habt lediglich die Option, ein Streaming-Abo abzuschließen und das Match über einen TV-Receiver oder den Smart-TV auf Eurem Fernsehgerät zu sehen.

Datum Spiel 9. Dezember, 16 Uhr Kroatien vs. Brasilien 9. Dezember, 20 Uhr Niederlande - Argentinien 10. Dezember, 16 Uhr Marokko vs. Portugal 10. Dezember, 20 Uhr England vs. Frankreich

Eine weitere Option stellen wir von SPOX selbst zur Verfügung. Die Rede ist natürlich von unserem hauseigenen Liveticker. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Informationen zur Begegnung. Über den folgenden Link kommt Ihr direkt zum Ticker.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Kroatien vs. Brasilien

Kroatien: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic - Brozovic, Modric, Kovacic, Kramaric, Perisic - B. Petkovic

Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic - Brozovic, Modric, Kovacic, Kramaric, Perisic - B. Petkovic Brasilien: Alisson - Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo - Casemiro, Lucas Paqueta, Neymar - Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior

