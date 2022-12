WM 2022, Halbfinale: Spielplan, Begegnungen, Teams, Termine

Am 13. und 14. Dezember findet bei der WM 2022 das Halbfinale statt. Spielplan, Begegnungen, Teams, Termine: SPOX liefert die Informationen zur Runde der letzten Vier.

Am 20. November begann sie, die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Und inzwischen bewegt sich das Turnier auch schon auf die heiße Schlussphase zu.

Am Freitag (9. Dezember) und Samstag (10. Dezember) werden die insgesamt vier Begegnungen im Viertelfinale ausgetragen, an denen acht Nationen teilnehmen. Vier davon schaffen es in das Halbfinale.

WM 2022, Halbfinale: Spielplan, Begegnungen, Termine

Die Runde der letzten Vier ist dann für Dienstag, den 13. Dezember und Mittwoch, den 14. Dezember angesetzt. Angestoßen werden die beiden Duelle im Kampf um den Einzug in das Endspiel jeweils um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Vor Ort wird es dann bereits 22 Uhr sein.

Ziel jedes noch vertretenen Teams ist das Finale am 18. Dezember im Lusail Iconic Stadium in Lusail. Die beiden Ensembles, die ins Halbfinale vordringen, dort dann aber scheitern, treten im Spiel um Platz drei gegeneinander an. Dieses findet am 17. Dezember im Khalifa International Stadium in ar-Rayyan statt (16 Uhr).

© getty Der WM-Pokal wird am 18. Dezember neu vergeben.

WM 2022, Halbfinale: Begegnungen

Im Viertelfinale kommt es zu folgenden Aufeinandertreffen: Kroatien gegen Brasilien, Niederlande gegen Argentinien, Marokko gegen Portugal und England gegen Frankreich. Danach nehmen es die Sieger bei Kroatien gegen Brasilien und Niederlande gegen Argentinien sowie die Sieger bei Marokko gegen Portugal und England gegen Frankreich miteinander auf.

Runde Termin Begegnung Ergebnis Viertelfinale 09.12., 16 Uhr Kroatien - Brasilien -:- Viertelfinale 09.12., 20 Uhr Niederlande - Argentinien -:- Viertelfinale 10.12., 16 Uhr Marokko - Portugal -:- Viertelfinale 10.12., 20 Uhr England - Frankreich -:-

Kroatien/Brasilien gegen Niederlande/Argentinien steigt dann am Dienstag ab 20 Uhr MEZ im Final-Stadion in Lusail. 24 Stunden später duellieren sich im al-Bayt-Stadion al-Chaur Marokko oder Portugal und England oder Frankreich.

Runde Termin Begegnung Halbfinale 13.12., 20 Uhr Kroatien / Brasilien - Niederlande / Argentinien Halbfinale 14.12., 20 Uhr Marokko / Portugal - England / Frankreich

WM 2022 in Katar: Weiterer Spielplan im Überblick

Halbfinale: 13. und 14. Dezember

13. und 14. Dezember Spiel um Platz drei: 17. Dezember

17. Dezember Finale: 18. Dezember

WM: Die letzten fünf Weltmeister

Eine Übersicht mit allen Endspielen der WM-Geschichte findet Ihr hier.