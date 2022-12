Marokko und Kroatien spielen am heutigen Samstag bei der WM um den dritten Platz. Im Free-TV gibt es diese Partie allerdings nicht live zu sehen. SPOX erklärt, warum das so ist und wo das kleine Finale stattdessen läuft.

0:3 gegen Argentinien hier, 0:2 gegen Frankreich dort: Für Kroatien und Marokko hat es unter der Woche bei der Weltmeisterschaft in Katar nicht für den Einzug in das Finale, das am Sonntag stattfindet, gereicht. Und dennoch geht das Turnier für die beiden Halbfinalisten weiter - und zwar mit dem Spiel um Platz drei.

In dem kleinen Finale geht es für Kroatien und Marokko im direkten Duell also noch um die Ehre mit der bestmöglichen Platzierung in Katar. Die Begegnung steigt am heutigen Samstag, den 17. Dezember, los geht es um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Schauplatz ist das Khalifa International Stadium in ar-Rayyan.

Nur: Im Free-TV bekommt man die mindestens 90 Minuten zwischen Kroatien und Marokko heute nicht live zu sehen. SPOX klärt im Folgenden auf, warum das so ist und liefert Informationen zur Übertragung.

© getty Luka Modric scheiterte mit Kroatien im WM-Halbfinale an Argentinien.

Darum kommt Spiel um Platz 3 Kroatien vs. Marokko bei der WM 2022 heute nicht live im Free-TV

Im Free-TV zeigten in den vergangenen Wochen im Wechsel die ARD und das ZDF etliche Spiele der WM live und in voller Länge. Kroatiens Halbfinale lief beispielsweise in der ARD, Marokkos im ZDF. Allerdings sieht die Übertragungslage mit den Rechten schlicht so aus, dass die öffentlich-rechtlichen Sender von den 64 Partien der Weltmeisterschaft nicht alle zeigen dürfen, sondern nur 48.

Das Spiel um Platz drei ist eine der Begegnungen, die nicht in der ARD oder im ZDF übertragen werden. Sie befindet sich exklusiv im Angebot von MagentaTV. Der Pay-TV-Sender der Telekom besitzt wiederum die Rechte an allen 64 WM-Spielen.

Wolff Fuss kommentiert Kroatien gegen Marokko für MagentaTV, ebenso wie dann tags darauf auch das Finale zwischen Argentinien und Frankreich. Dieses wird dann parallel auch im Free-TV gezeigt, genauer gesagt in der ARD. Für das ZDF ist das Turnier seit dem Halbfinale Frankreich gegen Marokko in Sachen Übertragungen beendet.

Spiel um Platz 3: Kroatien vs. Marokko bei der WM 2022 heute im Liveticker

MagentaTV ist kostenpflichtig. Wer kein Abonnement besitzt und auch keines abschließen möchte, ist zum Spiel um Platz drei bestens bei SPOX aufgehoben. Hier steht nämlich ein Liveticker zur Verfügung, der umgehend über alles Wichtige zu Kroatien gegen Marokko informiert.

Spiel um Platz 3 bei der WM 2022: Kroatien gegen Marokko - Infos in der Übersicht

Begegnung: Kroatien - Marokko

Kroatien - Marokko Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2022

FIFA Weltmeisterschaft 2022 Runde: Spiel um Platz drei

Spiel um Platz drei Datum: 17. Dezember 2022

17. Dezember 2022 Anstoß: 16.00 Uhr MEZ

16.00 Uhr MEZ Ort: Khalifa International Stadium, ar-Rayyan

Khalifa International Stadium, ar-Rayyan TV: MagentaTV

Livestream: MagentaTV

Liveticker: SPOX

WM 2022: Spiel um Platz drei und Finale - Termine

Termin Begegnung Runde 17.12., 16 Uhr Kroatien - Marokko Spiel um Platz drei 18.12., 16 Uhr Argentinien - Frankreich Finale

WM: Die letzten fünf Spiele um Platz drei