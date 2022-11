WM 2002: Cristiano Ronaldo führt Portugals WM-Kader an

Cristiano Ronaldo führt das Aufgebot der portugiesischen Nationalmannschaft bei der WM in Katar an. Der 37-Jährige, der in 191 Länderspielen 117 Tore erzielt hat, bestreitet bereits seine fünfte WM. Aus der Bundesliga stehen Abwehrspieler Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) und Angreifer Andre Silva (RB Leipzig) im Kader der Selecao.

Nationaltrainer Fernando Santos, der Portugal 2016 zum EM-Titel geführt hatte, verzichtete dagegen auf Abwehrspieler Diogo Leite von Union Berlin, der es noch in den vorläufigen Kader geschafft hatte. Verletzt nicht dabei ist unter anderem Diogo Jota vom englischen Vizemeister FC Liverpool.

"Alle Spieler, die ich nominiert habe, sind hungrig und wollen Portugal zum Weltmeister machen - Ronaldo inklusive", sagte Santos, der auch auf den ehemaligen Bayern-Profi Renato Sanches von Paris St. Germain verzichtet. Ronaldo meldete sich nach der Nominierung bei Twitter zu Wort. "Wieder einmal bereit, den Namen Portugals in die Höhe zu treiben! Forca Portugal", schrieb der fünfmalige Weltfußballer.

Neben Ronaldo gehören der 39 Jahre alte Pepe vom FC Porto, Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes von Manchester United und William Carvalho (Betis Sevilla) zum prominent besetzten WM-Team. Portugal trifft in Katar in der Gruppenphase auf Ghana (24. November), Uruguay (28.) und Südkorea (2. Dezember).

Portugals WM-Aufgebot:

Tor: Diogo Costa (FC Porto), Rui Patricio (AS Rom), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers)

Abwehr: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (Paris St. Germain), Pepe (FC Porto), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (Benfica Lissabon), Nuno Mendes (Paris St. Germain), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Mittelfeld: Joao Palhinha (FC Fulham), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Mario (Benfica Lissabon), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers), Otavio Monteiro (FC Porto), Vitinha (Paris St. Germain), William Carvalho (Betis Sevilla)

Angriff: Andre Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Goncalo Ramos (Benfica Lissabon), Joao Felix (Atletico Madrid), Rafael Leao (AC Mailand), Ricardo Horta (SC Braga)