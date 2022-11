Heung-Min Son: Gesichts-OP bei Spurs-Star drei Wochen vor der WM

Südkoreas Topstar Heung-Min Son muss sich einer Operation im Gesicht unterziehen, die Vorbereitung auf die am 20. November beginnende WM in Katar ist empfindlich gestört.

Wie Sons Klub, Tottenham Hotspur, am Mittwoch bestätigte, wird bei dem 30-Jährigen ein operativer Eingriff vorgenommen, um eine Fraktur in der Nähe des linken Auges zu stabilisieren. Südkorea startet am 24. November gegen Uruguay in Turnier.

"Nach der Operation wird Son mit unserem medizinischen Personal mit der Rehabilitation beginnen", teilten die Spurs mit. Ob der Offensivspieler Son rechtzeitig für die Endrunde fit wird, blieb zunächst offen.

Der frühere Bundesliga-Profi hatte sich bei einem schweren Zusammenprall im Champions-League-Spiel bei Olympique Marseille (2:1) am Dienstag verletzt.