WM 2022 in Katar: Wie heiß ist es in den Stadien?

Die WM 2022 in Katar ist schon jetzt außergewöhnlich. Erstmals findet sie in einem arabischen Land statt. Erstmals findet sie im Winter statt. Das liegt an den zu hohen Temperaturen. Doch wie heiß es in den Stadien wirklich wird, zeigt Euch nun SPOX im Folgenden.

WM 2022: Wie heiß ist es in den Stadien? Das aktuelle Wetter in Katar

Die WM 2022 findet erstmals in der Historie nicht im Sommer, sondern im Winter statt. Das liegt vor allem am Austragungsort Katar: im Sommer herrschen im kleinen Emirat Höchsttemperaturen um die 55 Grad Celsius.

Deshalb hat sich die FIFA dazu entschlossen, die WM im November und Dezember auszurichten. Doch wie ist es mit dem Wetter und dem Klima im Dezember tatsächlich bestellt? Wie heiß es in den Stadien voraussichtlich sein wird, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Die Hitze in den Stadien könnte dank aufwendiger Kühlung reguliert werden. Diese Klimatisierung ist dank der Verschiebung der WM in den Winter angeblich nicht notwendig. Das liegt an den Temperaturen in Katar. Diese sind laut Meteorologen mit dem europäischen Sommer zu vergleichen.

© getty Das Lusail Stadium in der Nähe von Katars Hauptstadt Doha ist sowohl Austragungsort des Eröffnungsspiels als auch des Finals der Wm 2022 sein und mit einer Kapazität für 80.000 Zuschauern das Größte.

Im November liegen die Temperaturen meistens schon unter 30 Grad Celsius. Zum Ende der WM im Dezember werden sie wohl um die 25 Grad Celsius rangieren. Besonders die Mittagshitze könnte zur Gefahr werden. Sollte die Hitze zu stark werden, könnten die Klimaanlagen wohl doch zum Einsatz kommen.

WM 2022: Wie heiß ist es in den Stadien? Angenehmes Klima im Winter

Die heißen Temperaturen herrschen jedoch nur um die Mittagsstunden vor. In den Morgen- und Abendstunden kühlt es auf 15 Grad Celsius ab. Außerdem regnet es in Katar kaum. Im Durchschnitt fallen im November nur sieben Liter pro Quadratmeter. Im Dezember sind es 15 Liter. Das sind rund 40 Liter weniger als dies in Deutschland der Fall ist.

WM 2022: Wie heiß ist es in den Stadien? Die wichtigsten Infos im Überblick

Ort : Katar

: Katar Temperaturen im Sommer : bis zu 55 Grad Celsius

: bis zu 55 Grad Celsius Temperaturen im Winter : bis zu 30 Grad Celsius

: bis zu 30 Grad Celsius Klima: Subtropisches Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit und heißen Temperaturen

