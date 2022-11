WM 2022 - Wales vs. Iran, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der WM 2022 in Katar kommt es heute zum Gruppenspiel zwischen Wales und dem Iran. Wo Ihr die Vorrundenpartie der Weltmeisterschaft heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Partie in der Gruppe B, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Freitag, den 25. November, kommt es am 2. Gruppenspieltag bei der WM 2022 in Katar zum Aufeinandertreffen zwischen Wales und dem Iran. Die Begegnung in der Gruppe B startet um 11.00 Uhr im Ahmed bin Ali Stadium in ar-Rayyan.

Wales ist in die Weltmeisterschaft mit einem Unentschieden gestartet. Am vergangenen Montag trennten sich Wales und die USA mit 1:1. Der wichtigste Mann war beim ersten Gruppenspiel für Wales einmal mehr Gareth Bale. Der Superstar schoss das Tor für sein Land und war zudem der Dreh-und Angelpunkt im walisischen Spiel.

Für den Iran verlief das erste Gruppenduell weniger erfolgreich. Mit 2:6 ging der Iran gegen England unter. Gerade in der Defensive zeigte das Team von Carlos Queiroz einige Defizite auf. Mehdi Taremi überzeugte dagegen für sein Team, er erzielte gegen England zwei Treffer.

Für Aufsehen sorgte vor dem ersten Gruppenspiel das Schweigen der Iraner bei der eigenen Nationalhymne. Die Aktion war ein Zeichen der Solidarität an die Regime-Kritiker in der Heimat.

WM 2022 in Katar: Die Spiele am 25. November

Uhrzeit Gruppe Team 1 Team 2 Stadion Liveticker 11.00 Uhr B Wales Iran Ahmed bin Ali Stadium (44.740 Plätze) Liveticker 14.00 Uhr A Katar Senegal al-Thumama-Stadion (40.000 Plätze) Liveticker 17.00 Uhr A Niederlande Ecuador Khalifa International Stadium (40.000 Plätze) Liveticker 20.00 Uhr B England USA al-Bayt-Stadium (60.000 Plätze) Liveticker

WM 2022 - Wales vs. Iran, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Im Free-TV seht Ihr am heutigen Tag das Gruppenspiel zwischen Wales und dem Iran in der ARD. Im Ersten beginnt die Übertragung des WM-Spiels um 10.05 Uhr. Die Sendung moderiert Julia Scharf für den öffentlich-rechtlichen Sender. Thomas Broich fungiert als Experte, Florian Naß kommentiert das Spiel.

Im kostenlosen Livestream überträgt die ARD das WM-Duell zwischen Wales und dem Iran ebenfalls. Den Livestream der ARD findet Ihr auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek.

MagentaTV zeigt sich heute für die Übertragung des Gruppenspiels zwischen Wales und dem Iran im Pay-TV zuständig. Dort beginnen die Vorberichte zur Begegnung in der Gruppe B um 10.00 Uhr. Ab 11.00 Uhr kommentiert Jonas Friedrich das WM-Spiel für MagentaTV. Auf magentatv.de und in der MagentaTV-App zeigt der Pay-TV-Sender Wales vs. Iran alternativ im Livestream.

WM 2022 - Wales vs. Iran, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: WM-Gruppenspiel, 2. Spieltag

WM-Gruppenspiel, 2. Spieltag Duell: Wales vs. Iran

Wales vs. Iran Gruppe: Gruppe B

Gruppe B Datum: 25. November 2022

25. November 2022 Anpfiff: 11.00 Uhr

11.00 Uhr Spielort: Ahmed bin Ali Stadium, ar-Rayyan

Ahmed bin Ali Stadium, ar-Rayyan Übertragung im TV: ARD , MagentaTV

Übertragung im Livestream: ARD , MagentaTV

Übertragung im Liveticker: SPOX

© getty Wales spielte im ersten Gruppenspiel gegen die USA 1:1-Unentschieden.

WM 2022 - Gruppe B: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B Ergebnis 21. November 14 Uhr England Iran 6:2 21. November 20 Uhr USA Wales 1:1 25. November 11 Uhr Wales Iran -:- 25. November 20 Uhr England USA -:- 29. November 20 Uhr Iran USA -:- 29. November 20 Uhr Wales England -:-

WM 2022 - Wales vs. Iran, Übertragung: Gruppenspiel heute im Liveticker

SPOX begleitet für Euch die WM-Begegnung zwischen Wales und dem Iran in einem ausführlichen Liveticker. Hier verpasst Ihr nichts von der Action auf den Rasen. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

WM 2022 - Wales vs. Iran, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Wales: Hennessey - Mepham, Rodon, B. Davies - C. Roberts, Ramsey, Ampadu, N. Williams - Bale, Moore, Wilson

Hennessey - Mepham, Rodon, B. Davies - C. Roberts, Ramsey, Ampadu, N. Williams - Bale, Moore, Wilson Iran: Hosseini - Kanaani, Pouraliganji, Hosseini - Moharrami, Mohammadi - Jahanbakhsh, Nourollahi, Haji Safi - Taremi, Azmoun

WM 2022 - Wales vs. Iran, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe B im Überblick