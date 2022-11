WM 2022 heute live: Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Heute beginnt die WM 2022. Hier erfahrt Ihr, welche Nationen am Sonntag gegeneinander antreten und wie Ihr das Spiel Spiele live im TV und Livestream verfolgen könnt.

WM 2022 heute live: Spiele, Ansetzungen

Es ist soweit! Am heutigen Sonntag, den 20. November, beginnt die Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Am ersten Turniertag geht es noch gemächlich zu. Nur eine Partie steht auf dem in den kommenden Wochen prallgefüllten Spielplan: das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador. Dieses wird um 17 Uhr im im al-Bayt-Stadion in Al-Khor angepfiffen. Davor findet die Eröffnungsfeier statt.

In den nächsten Tagen gibt es mehr WM-Fußball. Bis zu vier Spiele stehen pro Tag an.

WM 2022 heute live: Spiele im Überblick

Gruppe Datum Uhrzeit Begegnung A Sonntag, 20 November 17 Uhr Katar - Ecuador

WM 2022 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Von der WM 2022 übertragen die ARD und das ZDF nur 48 der insgesamt 64 Spiele live im Free-TV. Aus diesem Grund stellt sich jeden Tag die Frage, wie die Übertragungssituation aussieht und welcher öffentlich-rechtliche Sender an der Reihe ist. Alle WM-Spiele gibt es live aber kostenpflichtig via MagentaTV zu sehen.

In den folgenden Abschnitten klären wir auf, wo das Eröffnungsspiel live verfolgt werden kann.

WM 2022 heute live: Übertragung im TV

Das Eröffnungsspiel wird heute live vom ZDF im Free-TV und von MagentaTV im Pay-TV übertragen.

Das ZDF beginnt mit seiner Übertragung bereits um 15.30 Uhr, in dieser wird auch die von Kathrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer moderierte Eröffnungsfeier zu sehen sein. Das Eröffnungsspiel kommentiert dann Bela Rethy.

Auf MagentaTV könnt Ihr Katar gegen Ecuador nur live sehen, wenn Ihr ein Abo abgeschlossen habt. Das betrifft sowohl Kunden der Telekom, als auch nicht Telekom-Kunden. Telekom-Kunden müssen das TV-Angebot zu Ihrem laufenden Vertrag (Handy, Internet, Festnetz) hinzubuchen. Dann können sie die Spiele der WM beispielsweise über ihren Receiver am heimischen TV sehen. Ebenso mit einem MagentaTV Stick, Fire TV Stick oder Google Chromecast und der MagentaTV App. Die MagentaTV-Tarife im Überblick. Die Live-Übertragung mit Kommentator Wolf Fuss beginnt auf dem WM-Kanal FUSSBALL.TV 1 um 16.50 Uhr.

WM 2022 heute live: Übertragung im Livestream

Zusätzlich zur Übertragung des Eröffnungsspiels im TV bietet das ZDF einen kostenlosen Livestream an.

Auch Magenta TV zeigt Katar gegen Ecuador im Stream. Ab zehn Euro im Monat kann dafür ein Abo abgeschlossen werden. Der Livestream ist über die MagentaTV App für Smartphones, Tablets und Smart-TVs abrufbar.

WM 2022 heute im Liveticker

Das WM-Eröffnungsspiel könnt Ihr auch bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker Katar - Ecuador.

WM 2022 in Katar: Spielplan im Überblick