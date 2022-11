Deutschland bestreitet heute das letzte Testspiel vor Beginn der WM 2022 in Katar. Wer die Partie gegen den Oman live zeigt / überträgt, verraten wir Euch hier.

Am vergangenen Montag erreichte die deutsche Nationalmannschaft auf ihrem WM-Wüstenabenteuer das Zwischenziel Oman. Die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick bestreitet dort am heutigen Mittwoch, 16. Oktober, ihre Turnier-Generalprobe gegen den 75. der Weltrangliste. Angepfiffen wird das Testspiel um 18 Uhr im Sultan Qaboos Sports Complex.

Bereits morgen geht die Reise für den DFB-Tross weiter nach Katar. Dort steigt der viermalige Weltmeister am 23. November gegen Japan in die WM ein. Weitere Gegner in Gruppe E sind Spanien und Costa Rica.

WM 2022: Spielplan der Gruppe E

Datum Begegnung Anpfiff 23. November Deutschland vs. Japan 14 Uhr 23. November Spanien vs. Costa Rica 17 Uhr 27. November Japan vs. Costa Rica 11 Uhr 27. November Spanien vs. Deutschland 20 Uhr 01. Dezember Costa Rica vs. Deutschland 20 Uhr 01. Dezember Japan vs. Spanien 20 Uhr

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Oman heute live im TV und Livestream?

Die Spiele der WM 2022 werden live von der ARD, dem ZDF und MagentaTV live im TV und im Livestream übertragen. Keiner dieser drei Anbieter ist aber im Besitz der Übertragungsrechte für die deutsche WM-Generalprobe im Oman. Doch keine Angst, das Spiel wird live im TV und im Livestream übertragen - und das auch noch im Free-TV und kostenlos.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Oman heute live im TV?

Deutschland gegen den Oman kann heute live im Free-TV auf RTL verfolgt werden.

Der Privatsender beginnt bereits um 17 Uhr mit der Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus, ehe dann ab 18 Uhr das Spiel mit Kommentator Marco Hagemann und Experte Steffen Freund im Mittelpunkt steht.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Oman heute live im Livestream?

RTL bietet parallel zur Übertragung im Free-TV auch einen Livestream zur Partie zwischen Deutschland und Liechtenstein an. Abrufen könnt Ihr diesen bei RTL+, dem hauseigenen Streaminganbieter von RTL.

Auf diesem könnt Ihr Deutschland vs. Liechtenstein allerdings nicht kostenlos verfolgen, sondern benötigt zumindest das Abo RTL+ Premium (4,99 Euro pro Monat). Davor könnt Ihr das Angebot allerdings einen Monat lang gratis testen.

Dicke Überraschungen! Matthäus nominiert seinen WM-Kader © getty 1/31 Ehe Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag zur Tat schreitet, hat Lothar Matthäus exklusiv in der "Bild" seinen deutschen 26er-WM-Kader nominiert. Mit dabei: Sieben Spieler des FC Bayern, fünf Mann vom BVB und dicke Überraschungen. © getty 2/31 TOR - Manuel Neuer (FC Bayern) © getty 3/31 Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) © getty 4/31 Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) © getty 5/31 Matthäus sieht Neuer als klare Nummer 1 und Trapp als Nummer 2 vor ter Stegen. Seine Begründung: "Ter Stegen hält nicht mehr so spektakulär wie früher." © getty 6/31 ABWEHR - Antonio Rüdiger (Real Madrid) © getty 7/31 Matthias Ginter (SC Freiburg) © getty 8/31 Niklas Süle (Borussia Dortmund) © getty 9/31 Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) © getty 10/31 Mats Hummels (Borussia Dortmund) © getty 11/31 Thilo Kehrer (West Ham United) © getty 12/31 Christian Günter (SC Freiburg) © getty 13/31 Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) © getty 14/31 David Raum (RB Leipzig) © getty 15/31 "Rüdiger ist bei mir zu 100 Prozent gesetzt", sagt Matthäus über die Abwehr. Der Rekordnationalspieler würde Raum mitnehmen und Robin Gosens zu Hause lassen. © getty 16/31 MITTELFELD - Joshua Kimmich (FC Bayern) © getty 17/31 Leon Goretzka (FC Bayern) © getty 18/31 Ilkay Gündogan (Manchester City) © getty 19/31 Rani Khedira (Union Berlin) © getty 20/31 Jamal Musiala (FC Bayern) © getty 21/31 Matthäus überrascht mit Khedira, der noch kein A-Länderspiel auf dem Buckel hat. "Er ist für mich der ideale Back-up, ein aggressiver Leader. Bei Union Berlin gefällt er mir sehr gut", so der 61-Jährige. © getty 22/31 STURM - Thomas Müller (FC Bayern) © getty 23/31 Leroy Sané (FC Bayern) © getty 24/31 Serge Gnabry (FC Bayern) © getty 25/31 Kai Havertz (FC Chelsea) © getty 26/31 Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) © getty 27/31 Niclas Füllkrug (Werder Bremen) © getty 28/31 Mario Götze (Eintracht Frankfurt) © getty 29/31 Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) © getty 30/31 Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) © getty 31/31 Matthäus würde auf Marco Reus wegen dessen Verletzungsanfälligkeit verzichten, aber Füllkrug nominieren: "Er verkörpert eine Art Mittelstürmer, wie wir sie sonst nicht haben, ein ausgebuffter Straßenfußballer mit Wucht und Spielwitz."

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Oman heute live im TV und Livestream? Der Liveticker zum Spiel

Wer Deutschland vs. Oman heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen kann, der kann sich im ausführlichen Liveticker von SPOX ausführlich über das Spiel informieren.

Hier geht es zum Liveticker.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Oman heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Beim DFB-Team fallen Marc-Andre ter Stegen, Thomas Müller und Antonio Rüdiger aus.

Deutschland: Neuer - Kehrer, Süle, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Musiala, Sane - Havertz

Neuer - Kehrer, Süle, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Musiala, Sane - Havertz Oman: Al-Mukhaini - Al-Harthi, Al-Habsi, Al-Khamisi, Al-Kaabi - Al-Saadi - Al-Yahyaei, Al-Alawi, Al-Yahmadi - Al-Ghassani, Al-Aghbari

