Deutschland tritt in der Vorrunde der WM 2022 gegen Japan, Spanien und Costa Rica an. Wer kommentiert das DFB-Team dabei bei den jeweils übertragenden Sendern? Alle Infos zu Kommentatoren, Experten und Moderatoren.

2014 in Brasilien der umjubelte Titelgewinn, 2018 in Russland dann das klägliche Ausscheiden schon mit dem Ende der Gruppenphase. Und was hält die Weltmeisterschaft 2022 in Katar für Deutschland und seine Nationalmannschaft bereit?

Am 18. Dezember steigt in Doha das Endspiel, im Blick haben wird das DFB-Team von Bundestrainer Hansi Flick aber erst einmal den Einzug in die am 3. Dezember beginnende K.o.-Phase. Die Auslosung der Vorrunde hat ergeben, dass Deutschland es in Gruppe E mit Japan (23. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember) zu tun bekommt - in dieser Reihenfolge.

Los geht es gegen Japan am 23. November um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Live verfolgen kann man die 90 Minuten im Free-TV in der ARD. Der öffentlich-rechtliche Sender teilt sich die Übertragung der WM mit dem ZDF auf, beide zeigen 48 der 64 Spiele im frei empfangbaren Fernsehen.

Mit MagentaTV besitzt zudem ein kostenpflichtiger TV-Sender die Rechte an der Ausstrahlung sämtlicher Spiele des Turniers, 16 davon werden exklusiv dort gezeigt.

© getty Auch Wolff Fuss ist bei der WM 2022 als Kommentator im Einsatz.

Wer kommentiert Deutschland heute bei der WM 2022? - Alle Infos zu Kommentatoren, Experten und Moderatoren

Deutschland - Japan bei WM 2022: Kommentatoren, Experten, Moderatoren

Deutschland gegen Japan wird in der ARD von Tom Bartels kommentiert und auch im Livestream gesendet. Moderator ist Alexander Bommes, als Experten stehen Sami Khedira, Thomas Hitzlsperger und Almuth Schult zur Verfügung.

Bei MagentaTV führen Johannes B. Kerner als Moderator, Michael Ballack als Experte und Wolff-Christoph Fuss als Kommentator durch den DFB-Auftakt bei der Weltmeisterschaft. Regel-Experte ist Patrick Ittrich.

Deutschland - Spanien bei WM 2022: Kommentatoren, Experten, Moderatoren

Das Duell des DFB-Teams mit Spanien läuft im ZDF, auch im Livestream. Oliver Schmidt kommentiert das Kräftemessen, Moderator ist Jochen Breyer. Per Mertesacker und Christoph Kramer sowie Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sind als Experten im Einsatz. Regel-Experte ist Manuel Gräfe.

Bei MagentaTV ist die Besetzung zu Deutschland gegen Spanien fast unverändert: Johannes B. Kerner als Moderator, Michael Ballack als Experte und Wolff-Christoph Fuss als Kommentator. Als Spanien-Legionär stößt Real Madrids Toni Kroos zudem als Experte hinzu. Regel-Experte ist Patrick Ittrich.

Sieht so Deutschlands WM-Trikot aus? Hommage an die 90er © Footyheadlines 1/20 Sieht so das DFB-Trikot für die Weltmeisterschaft 2022 aus? Die für Trikot-Leaks berühmte Plattform Footyheadlines hat diesen Entwurf veröffentlicht. © Footyheadlines 2/20 Das Zick-Zack-Design erinnert an die 90er Jahre. Bei den Weltmeisterschaften 1990 und 1994 sowie der EM 1992 trug die Nationalmannschaft Jerseys mit ähnlichen Elementen. Ein Blick zurück auf alle WM-Trikots der deutschen Nationalmannschaft. © getty 3/20 Die Arbeitskleidung beim Wunder von Bern 1954. Zu dieser Zeit noch sehr schlicht, mit Schnürkragen und hoch sitzenden Hosen. Ebenfalls sehr akurat: Die Frisuren der Helden von damals, die zur Überraschung aller den Titel nach Deutschland holten. © imago 4/20 Bei der WM 1958: Ein Klassiker in den Startlöchern ... © imago 5/20 Uns Uwe und Co. bei der WM 1962: Ganz klassisch mit Strick am Kragen. © imago 6/20 Sehr schlicht bei der WM 1966: Weiß und Schwarz. © imago 7/20 Real Madrid? Nö, Deutschland bei der WM 1970 - ganz in Weiß. © getty 8/20 Schönes, großes DFB-Logo auf dem klassischen Weiß - Deutschland im Weltmeister-Jahr 1974. © imago 9/20 Die schwarze Hose feiert bei der WM 1978 in Argentinien ihr Comeback. © getty 10/20 Drei Streifen am Arm, V-Ausschnitt, großes Logo: Bei der WM 1982 wurde es allmählich modischer. © getty 11/20 Schwarz-Rot-Gold am Arm und am Kragen: Schönes Detail bei der WM 1986 in Mexiko (zweites v. l.). © getty 12/20 Der Jubel ist groß bei Andi Brehme und Jürgen Klinsmann. Einerseits sicherlich wegen des Gewinns der Weltmeisterschaft, aber das Trikot gefällt ihnen bestimmt auch. © getty 13/20 Stefan Effenberg wirkt da 1994 schon wesentlich weniger entspannt. Ob's am etwas gewöhnungsbedürftigen, neuen Design inklusive schwarz-rot-goldenem Kragen liegt? © getty 14/20 1998 ist das Ganze dann doch schon wieder wesentlich schlichter gehalten. Feine Linien statt wilden Karos, V-Ausschnitt - Lothar Matthäus hat nichts zu meckern. © getty 15/20 Vier Jahre später wird dann noch ein Schritt zurückgemacht. 2002 geht es ohne Streifen und komplett in Schwarz-Weiß (Ausnahme: die Bruststerne) ins Turnier. © getty 16/20 Im eigenen Land werden die Sterne golden und die Nummer auf der Vorderseite wandert auf die Brust. Lukas Podolski scheint sich damit angefreundet zu haben. © getty 17/20 2010 wird es wieder ganz schlicht: Alle Muster verschwinden, dafür wird der Bundesadler schwarz eingerahmt. Holger Badstuber blickt skeptisch. © getty 18/20 So ist Deutschland erfolgreich bei der WM 2014 aufgelaufen: Roter Brustring auf dem klassischen Weiß. © dfb.de 19/20 Mal etwas ganz Neues: Das "Auswärtstrikot" zur WM 2014 kam in Schwarz-Rot daher. © twitter/Die Mannschaft 20/20 So spielte Deutschland 2018 in Russland - und scheiterte schon in der Gruppenphase.

Deutschland - Costa Rica bei WM 2022: Kommentatoren, Experten, Moderatoren

Zur Begegnung gegen Costa Rica geht im Free-TV die ARD wieder auf Sendung, sie zeigt die 90 Minuten dann auch via Livestream. Gerd Gottlob begleitet die Partie als Kommentator, Moderator ist Alexander Bommes. Experten sind weiterhin Sami Khedira, Thomas Hitzlsperger und Almuth Schult.

Bei MagentaTV moderiert Johannes B. Kerner, während Michael Ballack und Wolff-Christoph Fuss erneut Experte und Kommentator sind. Regel-Experte: weiterhin Patrick Ittrich.

WM 2022 - Gruppe E: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B Übertragung 23. November 14 Uhr Deutschland Japan ARD, MagentaTV 23. November 17 Uhr Spanien Costa Rica ARD, MagentaTV 27. November 11 Uhr Japan Costa Rica ZDF, MagentaTV 27. November 20 Uhr Spanien Deutschland ZDF, MagentaTV 01. Dezember 20 Uhr Costa Rica Deutschland ARD, MagentaTV 01. Dezember 20 Uhr Japan Spanien MagentaTV

