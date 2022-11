Die tunesische Nationalmannschaft kriegt es im Rahmen der WM-Gruppenphase heute mit Australien zu tun. Bei SPOX könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Tunesien vs. Australien - Anpfiff: 11.00 Uhr

Am zweiten Spieltag in der Gruppe D bei der Weltmeisterschaft in Katar treffen Tunesien und Australien aufeinander. SPOX bietet das Spielgeschehen im Liveticker zum Mitlesen an.

Tunesien vs. Australien: Gruppenspiel bei der WM 2022 JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Damit setzte sich bei Australien ein Trend fort, denn damit verloren die Socceroos das sechste ihrer sieben Spiele bei einer Weltmeisterschaft. In diesem Zeitraum sammelte Australien nur einen Punkt. Der letzte Sieg gelang bei der WM 2010 in Südafrika: ein 2:1 gegen Serbien. Der Dauergast seit 2006 erreichte bei seinen bisherigen fünf WM-Teilnahmen nur einmal das Achtelfinale, bei dem Turnier in Deutschland 2006 scheiterten die Socceroos am späteren Weltmeister Italien (0:1).

Vor Beginn: Australien startete im Spiel gegen Frankreich durchaus frech und ging durch einen Treffer von Goodwin in Führung. Danach drehte Frankreich allerdings auf und überrollte die Socceroos regelrecht. Rabiot, ein doppelter Giroud und Mbappe sorgten für den klaren Erfolg für Frankreich. Es wird sich zeigen, wie das Team diese Niederlage besonders in der Defensive weggesteckt hat.

Vor Beginn: Wer verschafft sich eine gute Ausgangsposition für den letzten Spieltag? Tunesien liegt nach dem Unentschieden gemeinsam mit Dänemark auf dem 2. Platz, hinter den siegreichen Franzosen mit drei Punkten. Australien ist dementsprechend Letzter mit null Zählern und heute bereits zum Siegen verdammt. Das gilt aber auch für Tunesien, denn am letzten Spieltag wartet der klare Gruppenfavorit Frankreich.

Vor Beginn: Auch Graham Arnold belässt es bei einer Änderung, trotz der deutlichen 1:4-Niederlage gegen Frankreich am Dienstag. Zu diesem Wechsel wird der Coach sogar gezwungen, denn Rechtsverteidiger Nathaniel Atkinson zog sich gegen Frankreich eine Knöchelverletzung zu. Fran Karacic ersetzt ihn.

Vor Beginn: Australien probiert es mit folgender Elf: Ryan - Karacic, Souttar, Rowles, Behich - McGree, Mooy, Irvine - Leckie, Duke, Goodwin.

Vor Beginn: Im Vergleich zum beachtlichen 0:0 gegen Dänemark am vergangenen Dienstag nimmt Trainer Jalel Kadri nur eine Veränderung an seiner Startelf vor: Naim Sliti verdrängt Anis Ben Slimane auf die Bank und soll die Offensive beleben.

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da! So geht Tunesien in die heutige Partie: Dahmen - Bronn, Meriah, Talbi - Dräger, Skhiri, Laidouni, Abdi - Sliti, Msakni - Jebali.

Vor Beginn: Die Tunesier sind mit einem respektablen 0:0-Unentschieden gegen Dänemark ins Turnier gestartet. Australien hingegen musste sich dem amtierenden Weltmeister aus Frankreich nach 1:0-Führung am Ende noch mit 1:4 geschlagen geben. In der Tabelle stehen die Nordafrikaner demnach besser da. Ein Sieg über die Australier wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Achtelfinale.

Vor Beginn: Die Partie der Gruppe D wird um 11 Uhr deutscher Zeit im Al-Janoub Stadium in Al-Wakrah angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum WM-Gruppenspiel zwischen Tunesien und Australien.

Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln will mit Tunesien den Sieg gegen Australien.

Tunesien vs. Australien: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im TV und Livestream

Tunesien gegen Australien ist eine von insgesamt 16 Partien, die bei der WM exklusiv von MagentaTV übertragen werden. Wer nach einer Free-TV-Übertragung sucht, wird enttäuscht. Für MagentaTV wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.

Tunesien: Dahmen - Bronn, Meriah, Talbi - Dräger, Skhiri, Laidouni, Abdi - Sliti, Msakni - Jebali

Dahmen - Bronn, Meriah, Talbi - Dräger, Skhiri, Laidouni, Abdi - Sliti, Msakni - Jebali Australien: Ryan - Karacic, Souttar, Rowles, Behich - Mooy, McGree, Irvine - Leckie, Duke, Goodwin

WM 2022: Die Tabelle der Gruppe D

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Frankreich 1 1 0 0 4:1 3 3 2 Tunesien 1 0 1 0 0:0 0 1 3 Dänemark 1 0 1 0 0:0 0 1 4 Australien 1 0 0 1 1:4 -3 0