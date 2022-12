WM 2022 - Südkorea vs. Portugal, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Südkorea und Portugal schließen die WM-Gruppenphase heute mit einem Duell gegeneinander ab. SPOX verrät, wie sich die Partie am dritten Spieltag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Die Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft in Katar findet am heutigen Freitag, den 2. Dezember, ihr Ende. Doch bevor die K.o.-Phase überhaupt losgehen kann, müssen noch vier Spiele absolviert werden, in denen zwei Achtelfinaltickets auf dem Spiel stehen. Eine der vier Partien ist die zwischen Südkorea und Portugal in der Gruppe H. Das Duell geht um 16 Uhr deutscher Zeit los, gespielt wird im Education City Stadium (Al-Rayyan).

Portugal kann sich einigermaßen zurücklehnen, der Europameister von 2016 hat einen Platz im Achtelfinale nämlich bereits sicher - so wie auch Brasilien in der Gruppe G. Lediglich Platz eins in der Gruppe könnten sie rein rechnerisch noch verlieren. Dafür müsste Ghana im Parallelspiel gegen Uruguay zumindest einmal gewinnen. Portugal und Ghana haben gleich viele Tore geschossen, Cristiano Ronaldo und Co. haben jedoch drei weniger kassiert, womit auch die Tordifferenz für die Iberer spricht. Portugals Gegner Südkorea konnte bislang nur in Form eines Unentschiedens gegen Uruguay punkten, braucht also auf jeden Fall einen Sieg, um die Chancen auf ein Weiterkommen noch zu wahren.

© getty Cristiano Ronaldo traf bei der WM bislang einmal per Elfmeter.

WM 2022 - Südkorea vs. Portugal, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Der Großteil der WM-Spiele in Katar ist im Free-TV in der ARD oder im ZDF zu sehen. Südkorea gegen Portugal ist jedoch nicht Teil des Repertoires der beiden öffentlich-rechtlichen Sender. Wer das Spiel nicht verpassen möchte, hat nur eine Möglichkeit: MagentaTV. Der Anbieter der Telekom zeigt nämlich als Einziger in Deutschland alle 64 WM-Spiele, 16 davon exklusiv. Zu diesen exklusiven Spielen zählt somit auch Südkorea vs. Portugal dazu.

Da am dritten Spieltag einer WM die Gruppenspiele stets parallel stattfinden, bietet MagentaTV heute neben den Einzelspielen auch eine Konferenz an - sowohl für die Spiele um 16 Uhr als auch für die um 20 Uhr. Egal, ob Einzelspiel oder Konferenz - Ihr benötigt auf jeden Fall ein Abonnement, um die Übertragungen nutzen zu können.

WM 2022 - Südkorea vs. Portugal, Übertragung: Gruppenspiel heute im Liveticker

Die, die keinen Zugriff auf das MagentaTV-Angebot haben, müssen das Spiel trotzdem nicht auslassen. Denn SPOX bietet dazu einen detaillierten Liveticker zum Mitlesen an. Tore, Elfmeter, Platzverweise - damit verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Südkorea und Portugal.

© getty Südkorea droht das Vorrunden-Aus in Katar.

WM 2022 - Südkorea vs. Portugal, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Südkorea vs. Portugal

Südkorea vs. Portugal Wettbewerb: Fußball-Weltmeisterschaft 2022

Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Spieltag: 3 (Gruppe H)

3 (Gruppe H) Datum: 2. Dezember 2022

2. Dezember 2022 Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Ort: Education City Stadium, Al-Rayyan

Education City Stadium, Al-Rayyan TV: MagentaTV

Livestream: MagentaTV

Liveticker: SPOX

WM 2022: Die Tabelle der Gruppe H