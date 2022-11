In der Gruppe C begegnen sich heute die Nationalmannschaften Saudi-Arabiens und Mexikos. SPOX tickert die Partie mit.

In der ausgeglichenen Gruppe C geht es heute um alles, noch haben alle vier Teams die Möglichkeit, ins Achtelfinale einzuziehen. Demnach kämpfen auch Saudi-Arabien und Mexiko ums Weiterkommen, sie stehen sich heute gegenüber. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr alles mitverfolgen.

Saudi-Arabien vs. Mexiko: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der Gruppe C steht heute der dritte und letzte Gruppenspieltag an. Noch ist eigentlich alles offen, selbst Mexiko, das aktuell mit nur einem Zähler auf Rang vier verweilt, hat grundsätzlich noch eine Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Der Weg dorthin ist jedoch um einiges weiter und holpriger als der der Saudis, die nach dem Sensationssieg gegen Lionel Messis Argentinien immerhin drei Punkte auf dem Konto haben.

Vor Beginn: Der Anpfiff zum Spiel erfolgt um 20 Uhr deutscher Zeit, als Spielstätte dient das Lusail Iconic Stadium (Lusail).

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum WM-Gruppenspiel zwischen Saudi-Arabien und Mexiko.

© getty Mexiko steht vor dem WM-Aus.

Saudi-Arabien vs. Mexiko: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im TV und Livestream

Wer die Partie heute im Free-TV schauen möchte, wird leider enttäuscht. Einzig der Pay-TV-Sender MagentaTV bietet in Deutschland eine Übertragung zu Saudi-Arabien vs. Mexiko an. Um diesen freischalten zu können, ist also ein Abonnement nötig.

Saudi-Arabien vs. Mexiko: Gruppenspiel bei der WM 2022 - Voraussichtliche Aufstellungen

Saudi-Arabien: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Amri, Tambakti, Al-Burayk - Kanno - Al-Buraikan, Al-Abed, Al-Najei, N. Al-Dawsari - Al-Shehri

Al-Owais - Abdulhamid, Al-Amri, Tambakti, Al-Burayk - Kanno - Al-Buraikan, Al-Abed, Al-Najei, N. Al-Dawsari - Al-Shehri Mexiko: Ochoa - Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo - Herrera, Guardado, Chavez - Lozano, Martin, Vega

