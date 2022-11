Topspiel zum Abschluss des zweiten Vorrundenspieltags. Portugal trifft auf Uruguay. SPOX tickert die Partie für Euch live mit.

Letzte Partie des zweiten Spieltags bei der WM 2022 in Katar - dazu ein echter Kracher: Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo trifft um 20 Uhr auf "La Celeste" aus Uruguay. Hier gibt es das Spiel im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Portugal vs. Uruguay: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Anders die Lage bei La Celeste: Nach einem recht biederen 0:0 gegen Südkorea muss einiges besser werden. Valverde, Darwin Nunez und Co. wollen heute gegen Portugal ihr wahres Gesicht zeigen. Ob das gelingt?

Vor Beginn: Portugal befindet sich in einer komfortablen Ausgangsposition, hat das Team um Superstar Cristiano Ronaldo doch als einziges Team der Gruppe H sein Auftaktmatch gewonnen. Mit 3:2 besiegte man die Black Stars aus Ghana.

Vor Beginn: Schönen guten Abend, herzlich Willkommen zum heutigen hochkarätigen Duell zum Abschluss des zweiten Vorrundenspieltags. Portugal trifft um 20 Uhr auf Uruguay.

© getty Auch Liverpool-Stürmer Darwin Nunez konnte Uruguay bisher nicht zum Erfolg verhelfen.

Portugal vs. Uruguay: Voraussichtliche Aufstellungen

Portugal: Diogo Costa - Joao Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro - Bernardo Silva, Ruben Neves - Bruno Fernandes, William Carvalho - Cristiano Ronaldo, Joao Felix

Diogo Costa - Joao Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro - Bernardo Silva, Ruben Neves - Bruno Fernandes, William Carvalho - Cristiano Ronaldo, Joao Felix Uruguay: Rochet - M. Caceres, Godin, Gimenez, Olivera - Bentancur - Fede Valverde, Pellistri, Vecino - Suarez, Darwin

Portugal vs. Uruguay: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Stream

Das Spiel wird am heutigen Abend im Free-TV und Pay-TV übertragen. Die ARD ist für die kostenlose Option verantwortlich. Ab 17 Uhr berichtet der Sender ununterbrochen vom Turnier in Katar. Pünktlich zum Anpfiff im Lusail Iconic Stadium meldet sich der Kommentator Tom Bartels am Mikrofon. Auch im Livestream bei sportschau.de ist die Partie zu sehen.

MagentaTV ist im Pay-TV zuständig. Dort geht es um 19.15 Uhr rein in die Vorberichterstattung, während Marco Hagemann die 90 Minuten mit seiner Expertise begleiten wird. Beim der Telekom seid Ihr online in der MagentaTV-App mit dabei.

WM live sehen: Alle Spiele der Weltmeisterschaft in Katar gibt es live bei MagentaTV.

Artikel und Videos zum Thema Hier gibt es weitere Informationen und Angebote zur Fifa WM 2022 bei MagentaTV

Portugal vs. Uruguay: Die Tabelle der Gruppe H