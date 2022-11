In der Gruppe C bei der WM in Katar stehen sich heute Polen und Saudi-Arabien gegenüber. Bei SPOX lässt sich die Partie live verfolgen.

Nach dem Sensationssieg gegen Lionel Messis Argentinien hofft Saudi-Arabien heute auf das nächste Erfolgserlebnis - muss dabei gegen Robert Lewandowskis Polen bestehen. SPOX tickert das ganze Spiel ausführlich mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Polen vs. Saudi Arabien: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nicht der eigentliche Favorit Argentinien mit seinem Superstar Lionel Messi, sondern Saudi-Arabien führt die Tabelle der Gruppe C nach der ersten Spielrunde an. Die Saudis sorgten nämlich für die erste große Überraschung des Turniers und bezwangen den Südamerikameister mit 2:1. Gegen Polen, das sein Auftaktspiel gegen Mexiko mit einem 0:0-Unentschieden beendet hat, wollen die Araber heute ebenfalls überraschen.

Vor Beginn: Der Anstoß zum Spiel erfolgt um 14 Uhr deutscher Zeit, als Spielstätte dient das Education City Stadium (Al-Rayyan).

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Gruppenspiel zwischen Polen und Saudi-Arabien bei der Weltmeisterschaft in Katar.

© getty Robert Lewandowski verschoss gegen Mexiko einen Elfmeter.

Polen vs. Saudi Arabien: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im TV und Livestream

Wer Polen gegen Saudi-Arabien live und in voller Länge verfolgen möchte, hat zwei Optionen: die ARD, die das Spiel nicht nur im Free-TV, sondern auch im kostenlosen Livestream bei sportschau.de anbietet, und MagentaTV.

Polen vs. Saudi Arabien: Gruppenspiel bei der WM 2022 - Voraussichtliche Aufstellungen

Polen: Szczesny - Bereszynski, Glik, Kiwior - Cash, Zalewski - Kaminski, Krychowiak, S. Szymanski - Lewandowski, Zielinski

Szczesny - Bereszynski, Glik, Kiwior - Cash, Zalewski - Kaminski, Krychowiak, S. Szymanski - Lewandowski, Zielinski Saudi-Arabien: Al-Owais - Abdulhamid, Tambakti, Al-Bulaihi, Al-Shahrani - Al-Buraikan, Al-Malki, Kanno, S. Al-Dawsari - Al-Faraj, Al-Shehri

Artikel und Videos zum Thema Hier gibt es weitere Informationen und Angebote zur Fifa WM 2022 bei MagentaTV

WM 2022: Die Tabelle der Gruppe C