WM 2022 - Polen vs. Argentinien, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Topspiel in der Gruppe C! Robert Lewandowskis Polen trifft auf Lionel Messis Argentinien. Beide Mannschaften haben das Achtelfinalticket noch nicht in der Tasche. Wie Ihr das Spektakel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX.

Erster gegen Zweiter! Am dritten und letzten Spieltag der Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft in Katar geht es noch um einiges, wenn sich Polen und Argentinien gegenüberstehen. Beide Mannschaften befinden sich grundsätzlich in einer guten Position, was den Einzug ins Achtelfinale betrifft, auf der sicheren Seite sind sie jedoch noch nicht. Polen um Ex-Bayern-Superstar Robert Lewandowski führt die Tabelle der Gruppe C mit vier Punkten an, Argentinien ist mit drei Zählern direkt dahinter. Beide müssen also noch abliefern, denn Saudi-Arabien liegt mit ebenfalls drei Punkten auf Rang drei. Sogar der Tabellenvierte Mexiko hat mit nur einem Punkt noch Chancen auf ein Weiterkommen.

Der Anstoß zu Polen vs. Argentinien erfolgt um 20 Uhr. Beim Spiel im Stadium 974 (Doha) wird der Niederländer Danny Makkelie als Schiedsrichter eingesetzt. Um eine Wettbewerbsverzerrung zu verhindern, findet das andere Spiel der Gruppe, Saudi-Arabien vs. Mexiko, zeitgleich statt.

© getty Lionel Messi hofft weiterhin auf den WM-Titel mit Argentinien.

WM 2022 - Polen vs. Argentinien, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

In insgesamt 48 Fällen bei der WM in Katar haben die deutschen Fußballfans daheim die Wahl zwischen einem der beiden Free-TV-Sender - ARD oder ZDF, je nachdem, wer zuständig ist - oder MagentaTV, um das jeweilige Spiel live zu verfolgen. Die restlichen 16 Spiele sind einzig und allein bei MagentaTV zu sehen.

Was Polen gegen Argentinien angeht, trifft Ersteres zu - es kümmern sich also sowohl ein Free-TV-Sender als auch der Pay-TV-Sender MagentaTV um die Übertragung. Genauer gesagt: das ZDF und MagentaTV.

Mit Beginn der "sportstudio live"-Sendung startet im ZDF um 19.25 Uhr auch die Vorberichterstattung zum Spiel, wenige Minuten vor Anpfiff übernimmt dann Oliver Schmidt als Kommentator. Außerdem lässt sich das Duell auch im kostenlosen Livestream bei zdf.de schauen. Im Gegensatz dazu ist der Zugang zu MagentaTV mit Kosten und einem Abonnement verbunden.

WM 2022 - Polen vs. Argentinien, Übertragung: Gruppenspiel heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, Polen gegen die Albiceleste live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem ausführlichen Liveticker an.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Polen und Argentinien.

WM 2022 - Polen vs. Argentinien, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Polen: Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski - Krychowiak, Bielik - Milik, Zielinski, Frankowski - Lewandowski

Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski - Krychowiak, Bielik - Milik, Zielinski, Frankowski - Lewandowski Argentinien: E. Martinez - Montiel, Li. Martinez, Otamendi, Acuna - Rodriguez - de Paul, Mac Allister - di Maria, Messi, La. Martinez

WM 2022 - Polen vs. Argentinien, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Polen vs. Argentinien

Polen vs. Argentinien Wettbewerb: WM 2022

WM 2022 Spieltag: 3 (Gruppenphase)

3 (Gruppenphase) Datum: 30. November 2022

30. November 2022 Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Ort: Stadium 974, Doha

Stadium 974, Doha TV: ZDF , MagentaTV

, Livestream: zdf.de , MagentaTV

, Liveticker: SPOX

WM: Die Tabelle der Gruppe C