Bei der WM 2022 duellieren sich heute zur Mittagszeit die Niederlande und Katar. Hier gibt es die Partie im Liveticker zu verfolgen.

Die Niederlande will bei der WM 2022 gegen das ausgeschiedene Katar in Gruppe A Platz eins verteidigen und in das Achtelfinale einziehen. SPOX begleitet die Partie im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Niederlande vs. Katar: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Turnier-Gastgeber Katar ist bereits ausgeschieden, die Holländer sind mit vier Punkten Tabellenführer und wollen den ersten Platz festigen. Dafür wird es sicherlich einen Sieg brauchen, denn Ecuador komplett gleichauf ebenfalls Spitzenreiter ist und der Senegal bei drei Zählern steht.

Vor Beginn: Die Gruppe A bringt die Vorrunde der Weltmeisterschaft als erstes hinter sich. Den Anfang machen dabei die Niederlande und Katar. Der Anstoß im al-Bayt-Stadion in al-Chaur erfolgt um 16 Uhr, parallel treten dann übrigens auch Ecuador und der Senegal an. Auch diese Nationen gehören zur Gruppe A.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

© getty Die Niederlande um Frenkie de Jong trifft auf WM-Gastgeber Katar.

Niederlande vs. Katar: Gruppenspiel bei der WM 2022 - Voraussichtliche Aufstellungen

Niederlande: Noppert - de Ligt, van Dijk, Ake - Dumfries, Koopmeiners, de Jong, Blind - Klaasen - Gakpo, Bergwijn

Noppert - de Ligt, van Dijk, Ake - Dumfries, Koopmeiners, de Jong, Blind - Klaasen - Gakpo, Bergwijn Katar: Barsham - Mohamed, Miguel, Khouki, Hassan, Ahmed - Boudiaf, Madibo, Haydos - Afif, Ali

Niederlande vs. Katar: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream

Wer sich das Duell zwischen der Niederlande und Katar heute live im Free-TV anschauen möchte, schaltet in der ARD ein. Das Erste und das ZDF teilen sich die Übertragung der WM 2022 auf, zu dem Spiel gibt es ebenso einen kostenlosen Livestream.

Ebenso zeigt MagentaTV die Begegnung Niederlande gegen Katar. Der Pay-TV-Sender der Telekom besitzt die Rechte an dem kompletten Turnier, die Öffentlich-Rechtlichen an bloß 48 der 64 Spiele.

WM 2022: Tabelle in Gruppe A