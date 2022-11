Es ist offiziell! Niclas Füllkrug fährt mit der deutschen Nationalmannschaft zur WM in Katar. Mit SPOX könnt Ihr den Nationalspieler ein wenig näher kennenlernen. Hier gibt es Infos zu seiner Position, seinen Karrierestationen und zur Familie.

Niclas Füllkrug: Position, Stationen, Karriere, Familie - alle Infos zum Nationalspieler

Seit heute steht fest, dass Niclas Füllkrug von Werder Bremen mit zur Weltmeisterschaft nach Katar fahren wird. Dies wurde im Rahmen der DFB-Pressekonferenz, in der Bundestrainer Hansi Flick den deutschen 26-Mann-Kader präsentierte, bekannt.

Niclas Füllkrug: Position

Füllkrug ist auf der Mittelstürmer-Position zuhause, was man auch anhand seiner Torstatistik schnell bemerkt. In der Bundesliga steht der 29-Jährige aktuell bei zehn Treffern und zwei Vorlagen in nur 13 Spielen für den Ertsliga-Aufsteiger aus dem Norden. Lediglich RB Leipzigs Christopher Nkunku ist in der Torschützenliste mit 12 Toren vor ihm. Kein Wunder also, dass Füllkrug nun mit nach Katar darf, vor allem da mit Timo Werner (RB Leipzig) und Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg) zwei Stürmer verletzt fehlen. Was die Nationalmannschaft betrifft, ist der Hannoveraner jedoch ziemlich unerfahren - genauer gesagt hat er überhaupt keine Erfahrung mit der A-Mannschaft sammeln können, da er noch kein Länderspiel bestritten hat. In der U20 schoss er immerhin in neun Spielen drei Tore.

Niclas Füllkrug: Seine Karriere in Zahlen

Verein Spiele Tore Vorlagen SV Werder Bremen 106 42 13 Hannover 96 80 24 8 1.FC Nürnberg 59 18 11 SV Werder Bremen U17 32 19 1 SV Werder Bremen U19 28 18 6 SV Werder Bremen II 26 10 2 SpVgg Greuther Fürth 24 6 1 1.FC Nürnberg II 1 - -

Niclas Füllkrug: Stationen und Karriere

Den Großteil seiner Fußball-Laufbahn verbrachte Füllkrug bei dem Verein, für den er auch aktuell spielt: bei Werder Bremen. Von 2006 bis 2011 durchlief er sämtliche Werder-Jugendabteilungen, ehe er den Sprung in die Reservemannschaft schaffte. Für diese spielte er nicht lange, denn nach nicht einmal einer Saison wurde er in die erste Mannschaft befördert. 2013 wechselte der Stürmer dann vom Norden in den Süden des Landes, als er an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen wurde, 2014 wurde er dann vom 1. FC Nürnberg für 300.000 Euro verpflichtet. 2016 wechselte er dann zu Hannover 96, wo er seine ersten Bundesligaminuten spielte, ehe er 2019 wieder zu Werder Bremen zurückkehrte.

In 135 Zweitligaspielen knipste Füllkrug insgesamt 47-mal für Nürnberg, Hannover und Fürth. Ähnlich sehen seine Statistiken in der Bundesliga aus: 38 Tore in 111 Partien für Werder Bremen und Hannover 96.

Niclas Füllkrug: Familie

Fußball ist bereits seit mehreren Generationen fester Bestandteil der Familie Füllkrug. Niclas' Vater Andreas etwa spielte für seinen Heimatverein TuS Ricklingen in Hannover, Opa Gerd war in der Saison 1978/79 sogar Stürmer beim Zweitligaklub Arminia Hannover. Doch auch Niclas' Schwester Anna-Lena ist fußballerisch tätig, sie kickt für Hannover 96 in der Frauen-Regionalliga. Sie haben zudem alle eines gemeinsam: "Das Kopfball-Spiel liegt in der Familie", meinte der 1,89 Meter große Niclas Füllkrug.

Niclas hat mit seiner Frau Lisa, die er 2016 geheiratet hat, eine Tochter namens Emilia, die drei Jahre alt ist.

DFB-Team: Der Kader für die WM in Katar