Bei der WM 2022 in Katar kommt es heute zum Gruppenspiel zwischen Mexiko und Polen. Alle Informationen zu der Übertragung der Begegnung in der Gruppe C und wo Ihr das WM-Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Dienstag, den 22. November, beginnt für die Teams in der Gruppe C die WM 2022 in Katar. Das Gruppenspiel zwischen Mexiko und Polen beginnt um 17.00 Uhr im Stadium 974 in Doha.

Die Polen wissen bei der Weltmeisterschaft in Katar mit Robert Lewandowski einen der besten Spieler des Turnier in ihren Reihen. Der Fokus der mexikanischen Verteidigung wird heute auf dem Ex-Bayern-Star liegen. Der Star der mexikanischen Nationalmannschaft spielt bei Ajax Amsterdam. Edson Alvarez, der schon im Sommer von einigen Topklubs umworben wurde, spielt bei Mexiko eine tragende Rolle in der Defensive.

Mexiko und Polen bekommen es in der Gruppe C noch mit Argentinien und Saudi-Arabien zu tun. Das Team rund um Lionel Messi gilt als Favorit in der Gruppe. Welches Team kann heute gewinnen und sich damit einen entscheidenden Vorteil im Kampf um das Achtelfinale sichern?

Mexiko vs. Polen, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: WM, 1. Gruppenspieltag

WM, 1. Gruppenspieltag Duell: Mexiko vs. Polen

Mexiko vs. Polen Gruppe: Gruppe C

Gruppe C Datum: 22. November

22. November Anstoß: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Spielort: Stadium 974, Doha

Stadium 974, Doha Übertragung im TV: ZDF, MagentaTV

Übertragung im Livestream: ZDF, MagentaTV

Liveticker: SPOX

Mexiko vs. Polen, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream

Die WM-Begegnung zwischen Mexiko und Polen überträgt am heutigen Dienstag das ZDF und MagentaTV live im TV und Livestream. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt ausgewählte Begegnungen der WM in Katar. Auf MagentaTV seht Ihr hingegen alle 64 WM-Spiele im Pay-TV.

Im Free-TV beginnt das ZDF heute seine Übertragung der WM-Partie zwischen Mexiko und Polen um 16.05 Uhr. Für das ZDF führt Kathrin Müller-Hohenstein durch die Sendung, Per Mertesacker ist als Experte im Einsatz. Das Spiel kommentiert für das ZDF Claudia Neumann.

MagentaTV beginnt mit seinem Vorberichten zu der WM-Begegnung zwischen Mexiko und Polen um 16.15 Uhr. Ab 17.00 Uhr kommentiert das Duell für Euch Alex Klich auf dem Pay-TV-Sender.

Im kostenlosen Livestream zeigt das ZDF Mexiko vs. Polen am heutigen Tag auf zdf.de und in der ZDF-Mediathek. Den kostenpflichtigen Livestream von MagentaTV findet Ihr in der MagentaTV-App und mit Eurem Laptop im Browser.

Mexiko vs. Polen, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker

SPOX begleitet für Euch das Gruppenspiel zwischen Mexiko und Polen in einem ausführlichem Liveticker, mit dem Ihr keine Szene des Spiels verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Mexiko vs. Polen, Übertragung: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe C im Überblick