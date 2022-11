Bevor die deutsche Nationalmannschaft in die Weltmeisterschaft in Katar startet, bestreitet sie heute noch ein Testspiel gegen den Oman. Ist das Spiel auch im Free-TV zu sehen? Wie lässt es sich überhaupt live im TV und Livestream verfolgen? Das erfahrt Ihr hier.

Die Weltmeisterschaft in Katar rückt von Tag zu Tag näher. Am Sonntag, den 20. November, ist es dann endlich so weit. Doch Tage davor bestreitet die deutsche Nationalmannschaft mit ihren 26 nominierten Spielern noch ein letztes Testspiel. Am heutigen Mittwoch, den 16. November, trifft das DFB-Team, das es in der Gruppe E mit Spanien, Costa Rica und Japan zu tun bekommt, um 18 Uhr deutscher Zeit auf den Oman. Das Spiel findet im Rahmen des Trainingslagers statt, welches die Deutschen im Sultan-Qabus-Sportzentrum in Maskat, Oman, abhalten.

Dort bleibt das DFB-Team bis zum 18. November, ehe es nach Al-Ruwais (Katar) ins luxuriöse Zulal Wellness Resort (Quartier am Persischen Golf) geht. "Wir haben nur wenig Zeit. Die Spieler kommen aus dem laufenden Bundesliga-Spielbetrieb, und uns war es wichtig, dass sie sich in der WM-Region akklimatisieren können", sagte DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff.

© getty Hansi Flick und das DFB-Team bereiten sich mit einem Testspiel gegen den Oman auf die WM vor.

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Oman live im TV und Livestream

So wie die deutschen WM-Spiele selbst ist auch das heutige Vorbereitungsspiel zwischen Deutschland und dem Oman live im Free-TV zu sehen. Jedoch ist heute nicht das ZDF oder die ARD für die Übertragung verantwortlich, sondern der Privatsender RTL. Bereits um 17 Uhr, also eine Stunde vor Anpfiff, geht die Übertragung mit einer umfassenden Vorberichterstattung los. Diesbezüglich kommt Laura Papendick als Moderatorin zum Einsatz, Lothar Matthäus übernimmt die Rolle des Experten. Später bilden Steffen Freund und Marco Hagemann das Kommentatoren-Duo.

Darüber hinaus ist die Partie auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ zu sehen.

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Oman im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Vorbereitungsspiel im Free-TV oder im Livestream von RTL zu verfolgen, muss trotzdem nicht auf die Partie verzichten, denn SPOX tickert das komplette Spielgeschehen live und ausführlich mit.

Länderspiel heute live im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Oman live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Oman

Deutschland vs. Oman Wettbewerb: Vorbereitungsspiel für die WM in Katar

Vorbereitungsspiel für die WM in Katar Datum: 16. November 2022

16. November 2022 Uhrzeit: 18 Uhr (MEZ)

18 Uhr (MEZ) Ort: Maskat, Oman

Maskat, Oman TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Bizarre WM-Entscheidungen: Das ist die Top-11 der Nicht-Nominierten © getty 1/30 Die Kader für die WM 2022 in Katar nehmen immer mehr Formen an, die meisten Nationen haben ihr Aufgebot bereits verkündet. Mancher Nationaltrainer sorgte dabei für Überraschungen. SPOX blickt auf die Top-11 der verhinderten WM-Fahrer. © imago images 2/30 DAVID DE GEA: Luis Enrique hat Unai Simón, David Raya und Robert Sánchez für Katar ausgewählt hat. Der spanische Nationaltrainer kann mit Fug und Recht behaupten, dass de Gea einfach nicht das bietet, was er von seinen Torhütern erwartet. © imago images 3/30 Aber der Keeper von ManUnited wird zweifellos frustriert sein, da er zuletzt wieder so etwas wie seine beste Leistung gezeigt hat. Letztlich hat er wohl den Preis für seine Neigung zu gelegentlichen Patzern bezahlt, wie bei der letzten WM in Russland. © imago images / Sportfoto Rudel 4/30 SERGIO RAMOS: Sein Fehlen in Katar ist schwieriger zu erklären. Die Real-Legende ist zwar schon 36, hat aber in dieser Saison regelmäßig - und konstant - für PSG gespielt. Enrique ist vielleicht der Meinung, dass Spaniens Hoffnungen mit jüngeren ... © imago images 5/30 ... und zuverlässigeren Optionen in der Innenverteidigung besser bedient sind. Allerdings könnten Ramos' unbestreitbar beeindruckende Führungsqualitäten in Katar durchaus vermisst werden. © getty 6/30 FIKAYO TOMORI: Es war immer zu befürchten, dass Fikayo Tomori, der im vergangenen Jahr durchweg hervorragende Leistungen für die AC Milan gezeigt hat, von Southgate nach zwei Spielen gegen Chelsea beurteilt werden würde. Der Innenverteidiger erlebte ... © getty 7/30 ... in diesem CL-Doppelspiel einen Schock, als er an der Stamford Bridge an der Nase herumgeführt wurde und in San Siro einen Platzverweis erhielt. Infolgedessen wurde Tomori aus dem englischen Kader für die Weltmeisterschaft gestrichen. © getty 8/30 MATS HUMMELS: Bezeichnete das Verpassen der WM als eine der "größten Enttäuschungen" seiner Karriere. Der BVB-Verteidiger ist in dieser Saison in bester Form. Obwohl Hansi Flick die Qualität von Hummels' Leistungen anerkannte, gab er offen zu, dass ... © getty 9/30 ... er sich für eine jüngere Option entscheiden wollte und wählte stattdessen Armel Bella-Kotchap. Man fragt sich, ob er es bereuen wird, einen Weltmeister für einen 20-Jährigen zu opfern, der in den letzten Wochen mit Schulterproblemen zu kämpfen hatte. © getty 10/30 FERLAND MENDY: Im September sah alles danach aus, dass er nominiert würde, nachdem er in den beiden Nations-League-Spielen gegen Österreich und Dänemark in der Startelf stand. Dort zeigte Mendy aber keine besonders beeindruckende Leistung, und obwohl ... © getty 11/30 ... er bei Real nach wie vor die erste Wahl als Linksverteidiger ist, war seine Form in letzter Zeit eher durchwachsen. Hinzu kommt, dass Deschamps mit einer Dreierabwehr spielen wird. Dennoch ist es eine kleine Überraschung, dass Mendy nicht dabei ist. © getty 12/30 THIAGO: Er hat seit der EM 2020 nicht mehr für Spanien gespielt. Daher ist die Entscheidung von Enrique nicht überraschend. Schockierend ist sie trotzdem. Die Reds sind ohne Thiago einfach nicht dasselbe Team, er macht stets einen großen Unterschied. © imago images / PA Images 13/30 Enrique hat Thiago noch nie viel zugetraut, daher war die Ausbootung zu erwarten. Dennoch ist es nicht zu rechtfertigen, dass Sergio Busquets trotz seines offensichtlichen Leistungsabfalls im letzten Jahr in die Auswahl aufgenommen wurde. © getty 14/30 RYAN GRAVENBERCH: Sein Wechsel im Sommer von Ajax zu Bayern sollte eigentlich sein Durchbruch werden, stattdessen ist seine Karriere ins Stocken geraten. Er hat noch kein einziges Bundesligaspiel für die Bayern von Beginn an bestritten und hatte ... © getty 15/30 ... somit keine Chance, in den Kader der Niederlande berufen zu werden. Was Gravenberch jedoch wirklich schmerzen muss, ist die Tatsache, dass sein Ersatzmann bei Ajax, Kenneth Taylor, es in die Auswahl von Louis van Gaal geschafft hat. © getty 16/30 JADON SANCHO: Das Bedrückendste an der Nichtberücksichtigung ist, dass alle damit gerechnet haben. Nach einer schwachen Debütsaison bei ManUnited bestand die Hoffnung, dass er unter dem neuen Trainer Erik ten Hag wiedergeboren werden könnte. © getty 17/30 In den ersten Wochen sah Sancho dann auch wie neugeboren aus und erzielte ein Tor gegen Liverpool, doch dann ging es mit seiner Form wieder bergab, so dass sein Ausschluss aus der Nationalmannschaft unvermeidlich war. © imago images 18/30 ROBERTO FIRMINO: Die Entscheidung, Firmino nicht zu berücksichtigen, ist geradezu bizarr. Erstens gibt es nur wenige Stürmer auf der Welt, die über eine ähnliche Mischung aus Fleiß und Innovation verfügen wie der Liverpooler. Zweitens ist der Stürmer ... © getty 19/30 ... in dieser Saison wieder regelmäßig in der Torschützenliste zu finden. Was Firmino wirklich frustrieren wird, ist die Tatsache, dass weniger zuverlässige Angreifer, die in dieser Saison weniger erfolgreich waren als er, nominiert wurden. © getty 20/30 TAMMY ABRAHAM: Hat seine Torjägerqualitäten genau zum falschen Zeitpunkt verloren. Der Rom-Stürmer erlebte eine beeindruckende Debütsaison, in der er 27 Mal traf und mit José Mourinhos Team die erste Auflage der UEFA Conference League gewann. © getty 21/30 In dieser Spielzeit blieb Abraham jedoch sechs Wochen ohne Tor. Er beendete die Durststrecke am Vorabend der Kaderbekanntgabe, aber es war ein Fall von "ein wenig zu spät", insbesondere angesichts der guten Form von Callum Wilson in der Premier League. © getty 22/30 RANDAL KOLO MUANI: Der Frankfurter ist einer der Shootingstars der Bundesliga. Seine Bilanz: 22 Spiele, sieben Tore, elf Vorlagen. Kein Wunder, dass er im September erstmals von Nationaltrainer Deschamps in die Auswahl Frankreichs berufen wurde. © imago images 23/30 Doch am Ende war die Konkurrenz in der absurden französischen Offensive einfach zu groß. Gegen Kylian Mbappé, Karim Benzema, Antoine Griezmann oder auch Christopher Nkunku hatte der 23-Jährige am Ende erwartungsgemäß das Nachsehen. © getty 24/30 Kommen wir zur Ersatzbank - MARK FLEKKEN: Bittere Nachricht für den Niederländer vom SC Freiburg. Obwohl er seit Oktober 2021 stets Teil der Auswahl von Bondscoach Louis van Gaal war, fand Flekken schlussendlich keinen Platz im 26er-Aufgebot von Oranje. © getty 25/30 GABRIEL MAGALHAES: Mit dem FC Arsenal führt der brasilianische Innenverteidiger aktuell die Premier League an, doch für Seleção-Trainer Tite war das nicht genug - obwohl Gabriel zu den Gesichtern der Wiederauferstehung der Gunners gehört. © getty 26/30 MARC CUCURELLA: Mehr als 65 Mio. Euro überwies Chelsea an Brighton für den Linksverteidiger, doch einen WM-Kaderplatz garantiert diese Summe noch lange nicht. Cucurella darf seinen spanischen Landsmännern von zu Hause aus zusehen. © getty 27/30 ANGEL CORREA: Der Argentinier fiel der schwachen Saison von Atlético zum Opfer und verlor seinen Platz in der Albiceleste. Stattdessen dabei: der Ex-Stuttgarter Nicolás González. © getty 28/30 JONATHAN CLAUSS: Dem Aufstieg des Franzosen, der über den Amateurfußball und Bielefeld in die französische Nationalelf kam, bleibt das ultimative Märchen verwehrt. Der Rechtsverteidiger wurde von Didier Deschamps nicht für Katar berufen. © imago images 29/30 RENATO SANCHES: Für Ex-Bayern-Profi hat sich der Wechsel zu PSG im Sommer nicht bezahlt gemacht - zumindest, wenn es um die WM geht. Der Portugiese kam nur selten über die Jokerrolle hinaus - zu wenig für das Flugticket nach Katar. © getty 30/30 RICARDO PEPI: Nach seiner unglücklichen Zeit in Augsburg blüht der US-Boy in Groningen aktuell auf und galt als sicherer WM-Fahrer, doch Gregg Berhalter entschied sich gegen Pepi - auch aufgrund der geringeren Physis in der Eredivisie, wie er sagte.

WM 2022: Spielplan der Gruppe E

Nach dem Testspiel kann es dann endlich losgehen. Das DFB-Team trifft am Mittwoch (23. November) auf Japan, am 27. November auf Spanien, den Weltmeister von 2010, und am 1. Dezember auf Costa Rica.