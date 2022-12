Heute heißt es alles oder nichts! In der deutschen WM-Gruppe werden am Abend die finalen zwei Partien parallel ausgetragen: Deutschland vs. Costa Rica und Japan vs. Spanien. Doch wer zeigt beide Spiele in der Konferenz? SPOX kennt die Antwort.

Nur ein Punkt aus den ersten zwei Spielen - den Start in die WM 2022 hat sich das DFB-Team sicher auch ganz anders vorgestellt. Ob die Auftaktniederlage gegen Japan folgenreich sein wird oder die Mannschaft nochmal mit einem blauen Auge davon kommt, wird sich am heutigen Donnerstagabend entscheiden.

Dabei ist das Weiterkommen keineswegs nur vom eigenen Resultat gegen Underdog Costa Rica abhängig, man ist ebenso auf ein günstiges Ergebnis im Parallelspiel zwischen Japan und Spanien angewiesen. Am letzten Spieltag der Vorrunde werden alle Partien einer Gruppe gleichzeitig ausgetragen. Das soll etwaige Wettbewerbsverzerrungen unterbinden.

Daraus folgt jedoch ein anderes Problem: Wie kann man beide Partien, die ja für sich gesehen jeweils einen hohen Stellenwert besitzen, zeitgleich verfolgen? Alle Informationen zur WM-Konferenz gibt's in diesem Artikel.

WM 2022 - Konferenz für Gruppenfinale: Deutschland vs. Costa Rica und Japan vs. Spanien parallel sehen - Die Spiele in Gruppe E heute

Datum Team A Team B Anpfiff LIVETICKER Donnerstag, 01. Dezember Costa Rica Deutschland 20.00 Uhr Liveticker-Link Donnerstag, 01. Dezember Japan Spanien 20.00 Uhr Liveticker-Link

WM 2022 - Konferenz für Gruppenfinale: Deutschland vs. Costa Rica und Japan vs. Spanien parallel sehen

Mit dem Streamingdienst MagentaTV und den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF haben sich insgesamt drei Anbieter die Übertragungsrechte an den Turnierspielen gesichert. Allerdings ist ausschließlich Ersterer als Hauptlizenzinhaber in Besitz aller 64 WM-Spiele, der Rundfunk erwarb im Vorfeld des Turniers lediglich Sublizenzen zu 48 Partien.

Am heutigen Donnerstag werden nur zwei Begegnungen im Free-TV und kostenlosen Livestream zu sehen sein - eines am Nachmittag und eines am Abend. Dabei handelt es sich sowohl um das Duell zwischen Kroatien und Belgien als auch um das Aufeinandertreffen Deutschlands gegen Costa Rica. Das jeweils zweite zeitgleiche Spiel ist unterdessen nur bei MagentaTV verfügbar.

Mit den vier Einzelspielen stößt das hiesige Übertragungsangebot allerdings noch nicht an seine Grenzen. Die Telekom-Tochter bietet darüber hinaus auch zwei Konferenzen an - wieder eine für die Spiele am Nachmittag und eine für die Spiele am Abend.

WM 2022 - Konferenz für Gruppenfinale im TV und Livestream

Um auf die Übertragung nun aber auch zugreifen zu können, bedarf es des entsprechenden MagentaTV-Abonnements. Der günstigste Tarif, MagentaTV Flex, beläuft sich auf zehn Euro bei einer Vertragslaufzeit von einem Monat. Dank der Möglichkeit des parallelen Streamings könnt Ihr Euch das Angebot auch mit Freunden oder Familie teilen. Alle weiteren Informationen findet Ihr hier.

WM 2022 - Konferenz für Gruppenfinale: Deutschland vs. Costa Rica und Japan vs. Spanien parallel sehen - Liveticker bei SPOX

Alternativ dazu könnt Ihr das Geschehen auch bei uns im Liveticker verfolgen. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Infos aus den Stadien in Katar.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht am Donnerstag

WM 2022 - Konferenz für Gruppenfinale: Deutschland vs. Costa Rica und Japan vs. Spanien parallel sehen - Die aktuelle Tabelle in Gruppe E