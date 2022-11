Das frühe Spiel des WM-Tages am Montag absolvieren Kamerun und Serbien. Beide Teams brauchen unbedingt einen Sieg. Das Spiel könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Schon am zweiten Spieltag wird es richtig heiß in der Gruppe G bei der WM 2022 in Katar. Kamerun und Serbien treffen aufeinander. Beide Teams brauchen unbedingt einen Sieg, um das Weiterkommen noch in der eigenen Hand zu haben. Wem dieser gelingt, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Kamerun vs. Serbien: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Wichtigkeit dieser Partie ist also schnell klar. Wer kann einen Sieg einfahren und seine Chancen auf die Achtelfinalteilnahme aufrechterhalten?

Vor Beginn: Für beide Teams ist die Lage schon nach dem ersten Spieltag kritisch. Kamerun verlor sein Auftaktmatch mit 0:1 gegen die Schweiz. Serbien war Brasilien mit 0:2 unterlegen.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum zweiten Gruppenspieltag in der Gruppe G am Montagvormittag. Um 11 Uhr bestreiten Kamerun und Serbien das erste Spiel des Tages.

Kamerun vs. Serbien: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Kamerun: A. Onana - Fai, Castelletto, Nkoulou, Nouhou - Zambo Anguissa, Oum Gouet, Hongla - Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi

Kamerun vs. Serbien: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Kamerun und Serbien ist eines der wenigen Spiele, das nicht im Free-TV übertragen wird. Der Pay-TV-Sender MagentaTV ist exklusiv für die Ausstrahlung der Partie verantwortlich. Jan Platte meldet sich ab 10.50 Uhr aus der Arena. Bereits um 10.15 Uhr startet die Plattform mit der Vorberichterstattung.

Auch im Livestream ist MagentaTV beim Spiel dabei. Über die MagentaTV-App könnt Ihr live dabei sein.

