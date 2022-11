WM 2022: Jude Bellingham fliegt bei England wohl aus der Startelf

England wird bei der WM 2022 am morgigen Dienstag wohl ohne BVB-Star Jude Bellingham in sein letztes Gruppenspiel gegen Wales starten. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler soll laut der Daily Mail durch Jordan Henderson in der Startelf ersetzt werden.

Nach dem 6:2-Auftaktsieg gegen den Iran zeigten die Three Lions beim 0:0 gegen die USA im zweiten Gruppenspiel eine nicht zufriedenstellende Leistung.

Unter anderem musste Bellingham nach einer schwachen Vorstellung Mitte der zweiten Halbzeit vom Platz, Gareth Southgate versuchte mit Jack Grealish und Jordan Henderson für neuen Schwung zu sorgen. England kann mit einem Unentschieden gegen Wales den Einzug ins WM-Achtelfinale perfekt machen.

Seit seinem Debüt im November 2020 absolvierte Bellingham 19 Länderspiele für England. Seinen einzigen Treffer im Dress der Nationalmannschaft erzielte er beim WM-Auftakt gegen den Iran (6:2), als er zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Engländer traf. Bei der Endrunde in Katar stand er in bislang 159 Minuten auf dem Feld.