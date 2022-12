WM 2022 - Ghana vs. Uruguay, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Auch in der Gruppe H fallen heute die letzten Entscheidungen, was den Achtelfinaleinzug betrifft. Unter anderem treten Ghana und Uruguay gegeneinander an. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Lediglich in den Gruppen G und H wird noch ums Weiterkommen bei der Weltmeisterschaft in Katar gekämpft. Zwei Achtelfinaltickets sind noch zum Greifen nah, Rekordweltmeister Brasilien und Portugal haben ihres bereits vor der dritten Spielrunde sicher. Vier Spiele finden am heutigen Freitag, den 2. Dezember, statt, unter anderem auch das zwischen Ghana und Uruguay in der Gruppe H.

Die beiden Mannschaften treffen um 16 Uhr deutscher Zeit im Al-Janoub Stadium (Al-Wakrah) aufeinander. In der besseren Position befinden sich dabei die Afrikaner, denn sie stehen momentan bei drei Punkten, während Uruguay nur einen Zähler auf dem Konto hat. Sollte Cristiano Ronaldos Portugal gegen Südkorea im Parallelspiel gewinnen, reicht den Uruguayern jedoch auch schon ein Sieg über Ghana, um das Achtelfinale zu erreichen.

WM 2022 - Ghana vs. Uruguay, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Ghana und Uruguay kann man heute sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV live und in voller Länge verfolgen. Um die Übertragung im Free-TV kümmert sich von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern das ZDF, das bereits um 15.05 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel startet. Im Mainzer Studio wird dabei folgendes Team eingesetzt:

Katrin Müller-Hohenstein

Christoph Kramer

Per Mertesacker

Hans Sarpei

© getty Uruguay braucht unbedingt einen Sieg gegen Ghana, um noch Chancen auf das Achtelfinale zu haben.

Danach meldet sich Kommentator Oliver Schmidt, der Euch dann mit seiner Stimme durch die 90 Spielminuten inklusive Nachspielzeit führt.

Auch, was die Übertragung im Livestream betrifft, ist das ZDF der richtige Ansprechpartner. Denn bei zdf.de steht der Livestream zum Spiel gratis abrufbereit.

Darüber hinaus bietet auch MagentaTV, das im Rahmen des Turniers alle Spiele zeigt, Ghana gegen Uruguay an. Anders als der Zugang zum Angebot des ZDF ist der für MagentaTV nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement freischaltbar. Beim Sender der Telekom wird dafür jedoch jeweils auch eine Konferenz für die Spiele um 16 Uhr und um 20 Uhr angeboten.

WM 2022 - Ghana vs. Uruguay, Übertragung: Gruppenspiel heute im Liveticker

Wir bei SPOX tickern das Spiel zudem live und ausführlich mit, so verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion, auch wenn Ihr die Bilder dazu nicht sehen könnt. Außerdem wird auf der Website auch das Parallelspiel zwischen Portugal und Südkorea live getickert.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Ghana und Uruguay.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Südkorea und Portugal.

WM 2022 - Ghana vs. Uruguay, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Ghana vs. Uruguay

Ghana vs. Uruguay Wettbewerb: Fußball-Weltmeisterschaft in Katar

Fußball-Weltmeisterschaft in Katar Spieltag: 3 (Gruppe H)

3 (Gruppe H) Datum: 2. Dezember 2022

2. Dezember 2022 Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Ort: Al-Janoub Stadium, Al-Wakrah

Al-Janoub Stadium, Al-Wakrah TV: ZDF , MagentaTV

, Livestream: zdf.de, MagentaTV

Liveticker: SPOX

© getty Der zweifache Weltmeister aus Uruguay konnte in zwei Gruppenspielen nur einen Punkt sammeln.

WM 2022: Die Tabelle der Gruppe H