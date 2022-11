WM 2022: Englands Ben White reist aus persönlichen Gründen aus Katar ab

Abwehrspieler Ben White hat das Quartier der englischen Nationalmannschaft am Mittwoch verlassen. Der Innenverteidiger des FC Arsenal kehrte aus persönlichen Gründen nach England zurück.

In einem Tweet vom offiziellen Kanal der Three Lions heißt es knapp: "Verteidiger Ben White hat Englands Trainingsbasis in Al Wakrah verlassen und ist aus persönlichen Gründen nach Hause gereist." In einem ausführlicheren Statement bat der Verband zudem darum, die Privatsphäre Whites zu respektieren.

Wie die FA weiter mitteilte, rechne man nicht damit, dass White im Laufe des Turniers zur Mannschaft zurückkehrt. Die Elf von Gareth Southgate wird also ihr Achtelfinale gegen Senegal am Sonntag ohne White bestreiten.

White, der 2021 für knapp 60 Millionen Euro Ablöse aus Brighton nach London wechselte, zählt zu den stärksten Defensivspielern in der Premier League in dieser Saison. Er absolvierte für Arsenal, das auf Tabellenplatz eins liegt, insgesamt 19 Pflichtspiele, in denen dem 25-Jährigen zwei Assists gelangen. Bei der WM in Katar steht er nach der Vorrunde noch bei null Einsatzminuten.