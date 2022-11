England: Ben Chilwell vom FC Chelsea droht das WM-Aus

Dem englischen Nationalteam droht bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar der Ausfall eines weiteren Außenverteidigers.

Ben Chilwell vom FC Chelsea verletzte sich beim 2:1-Sieg in der Champions League gegen Dinamo Zagreb in der Nachspielzeit ohne Fremdeinwirkung offenbar schwer. Der 25 Jahre alte Linksverteidiger griff sich an die Achillessehne, ging zu Boden und konnte das Spielfeld nur mit Hilfe einiger Betreuer verlassen.

"Ja, es sieht nicht gut aus. Es ist die Achillessehne und wir müssen sie scannen und sehen, was passiert ist", sagte Blues-Trainer Graham Potter bei BT Sport. Der langjährige Chelsea-Spieler Joe Cole befürchtete, dass die WM für Chilwell gelaufen ist: "Das ist ein schrecklicher Anblick für Ben. Ich fühle seinen Schmerz. Es bricht mir das Herz. Sobald es passiert, schießt der Schmerz in die Höhe, und so kurz vor der Weltmeisterschaft weiß man, dass es hart ist."

Chilwell spielte in den Planungen von Three-Lions-Coach Gareth Southgate auf der linken Abwehrseite eine wichtige Rolle. Nachdem sich vor einigen Wochen Reece James (FC Chelsea) schwer am Knie verletzte und für die WM ausfällt, muss sich Southgate jetzt wohl auf die Suche nach Alternativen in der Abwehr umsehen. Chilwell hatte bereits weite Teile der vergangenen Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses verpasst.