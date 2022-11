WM - Frankreichs Eduardo Camavinga: "Auf der Bank zu sitzen, ist nicht angenehm"

Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga spricht im exklusiven Interview über seinen Bankplatz bei Frankreich und Real Madrid.

Supertalent Eduardo Camavinga wartet noch auf seine ersten Einsatzminuten bei der WM 2022 für Frankreich. Im abschließenden Gruppenspiel gegen Tunesien winkt dem 20-Jährigen nun aber ein Startelfeinsatz auf der linken Außenbahn.

Im exklusiven Interview mit SPOX und GOAL spricht der Mittelfeldspieler von Real Madrid über seine Nominierung, seinen Status als Luxusersatzspieler im größten Verein der Welt und seine Vielseitigkeit im Mittelfeld.

Sie sind mit Frankreich bei der Weltmeisterschaft. Hat Sie Ihre Nominierung überrascht, nachdem Sie bei Real Madrid zumeist nur von der Bank gekommen sind?

Eduardo Camavinga: Nein, ich würde nicht sagen, dass ich überrascht war, aber ich hatte trotzdem meine Zweifel. Ich wusste nicht wirklich, ob ich nominiert werden würde, aber ich war optimistisch. Nachdem einige Spieler abgesagt haben, habe ich die Möglichkeit bekommen. Als mein Name auf der Liste auftauchte, war ich sehr glücklich.

Ist der Status als Ersatzspieler im Verein belastend für Sie?

Camavinga: Sicherlich würde ich gerne jedes Spiel spielen. Bei Real Madrid stehen aber einige gute Leute vor mir. Ich kann nicht sagen, dass ich das gut finde, denn auf der Bank zu sitzen, ist nicht angenehm. Aber ich muss mich in Geduld üben.

Es wird viel darüber gesprochen, dass Sie von der Bank aus bessere Leistungen bringen ...

Camavinga: Ich habe keine wirkliche Erklärung dafür. Wenn ich reinkomme, habe ich nicht unbedingt die Zeit, darüber nachzudenken, was ich tun werde. Ich gebe einfach mein Bestes, um der Mannschaft zu helfen. Sicherlich habe ich im letzten Jahr als Ersatzspieler viel geholfen, das weiß ich.

In welcher Rolle fühlen Sie sich am wohlsten?

Camavinga: Ich will viele Bälle erobern, nach vorne spielen, dribbeln, Risiken eingehen und Zweikämpfe gewinnen.

Haben Sie in Madrid einen Spieler, an dem Sie sich orientieren?

Camavinga: Ich kann auf mehreren Positionen spielen, also lasse ich mich von mehreren Spielern inspirieren. Casemiro hat in der Defensive viele Zweikämpfe gewonnen. Modric ist ebenfalls in der Lage, sowohl defensive als auch offensive Zweikämpfe zu gewinnen, er hat eine gute Spielübersicht und auch einen guten Fuß. Kroos ist mit seiner unglaublichen Passqualität wichtig für das Spiel.

Ist die Bezeichnung des 'Luxusersatzes' für Sie zutreffend?

Camavinga: Wenn man Fußballer ist, will man jedes Spiel spielen. Ich will nicht sagen, dass das deshalb jetzt störend ist, aber man muss sich in Geduld üben. Ich möchte diesen Status nicht mein ganzes Leben lang haben. Aber man muss sich auch eingestehen, dass es viele Leute vor mir gibt. Ich will von ihnen lernen und dann wird meine Zeit kommen.

© getty Eduardo Camavinga wechselte im Sommer für 31 Millionen Euro von Rennes zu Real Madrid.

Wie kann man aus diesem Status herauskommen? Geht das über eine genauere Festlegung auf eine Position?

Camavinga: Ganz einfach, durch Leistungen auf dem Platz, die mich in die Startelf bringen. Vielseitig zu sein, ist natürlich ein Vorteil. Wenn du vielseitig einsetzbar bist, hast du mehr Chancen, zu spielen, weil du auf mehreren Positionen spielen kannst. Es gibt eine Position, die ich bevorzuge ...

Welche ist das?

Camavinga: Die Sechserposition vor der Abwehr. Aber ich muss mich natürlich auch anpassen.

Was bräuchten Sie noch, um sich auf der Position des Sechsers zu etablieren?

Camavinga: Ich denke, ich muss defensiv stabiler sein und mich weniger verzetteln.

Didier Deschamps sprach von Ihrer Vielseitigkeit. Ist das ein Punkt, der Ihnen Hoffnung auf Spielzeit während dieser Weltmeisterschaft gibt?

Camavinga: Wie ich bereits sagte, ist es ein Vorteil, vielseitig zu sein, da du mehr Chancen hast, auf dem Platz zu stehen. Wenn es eine Position gibt, die frei ist, kannst du dort spielen, also ist das ein Vorteil. Man muss flexibel sein, um möglichst viel Spielzeit mitnehmen zu können.

Hatten Sie ein Gespräch mit dem Trainer, um ihm Ihre Präferenzen mitzuteilen? Oder nehmen Sie es einfach so, wie es kommt?

Camavinga: Nein, ich habe noch nicht mit ihm gesprochen und nehme alles mit, was kommt. Man muss sich dem Team zur Verfügung stellen und ich werde dort spielen, wo der Trainer mich aufstellt.

Glauben Sie, dass die Tatsache, dass Sie bei einem so großen Verein wie Real Madrid spielen, Ihnen angesichts von Spielen unter Hochspannung wie bei der Weltmeisterschaft helfen kann?

Camavinga: Unser Weg in der Champions League bestand aus komplizierten Spielen mit Spielen, die wir in letzter Minute für uns entscheiden konnten. Ich denke, das kann mir helfen, denn ich weiß, dass man nicht aufgeben darf, wenn man zurückliegt. Und dass man jederzeit Berge versetzen kann, auch wenn man in in der 90. Minute noch hinten liegt. Das war die Lektion, die wir auf unserem Weg zum Champions-League-Titel im letzten Jahr gelernt haben.