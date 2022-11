DFB-Team, Übertragung: Kaderbekanntgabe für die WM 2022 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute wird endlich der 26 Mann große deutsche Kader für die bevorstehende Weltmeisterschaft in Katar bekanntgegeben. SPOX verrät Euch, wie Ihr die das Event dafür live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

In etwas mehr als eine Woche, genauer gesagt am 20. November, wird die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar mit dem Spiel zwischen Katar und Ecuador eröffnet. Einige von den 32 teilnehmenden Nationen haben ihren Kader, der 26 Spieler beinhaltet, bekanntgegeben. Unter anderem Brasilien, das auch in diesem Jahr zu den Top-Favoriten auf den WM-Sieg zählt.

Doch einige Teams wurden noch nicht verkündet, so auch die 26 Deutschen, die im Golfstaat ihr Land repräsentieren. Das ändert sich jedoch am heutigen Donnerstag, den 10. November, wenn Bundestrainer Hansi Flick im Rahmen einer Pressekonferenz um 12 Uhr den Kader verkündet und dabei die Gründe für seine Entscheidungen preisgibt.

Der 53-Jährige, der in Katar sein erstes Großturnier als Trainer der deutschen Nationalmannschaft bestreitet, hatte vor Wochen bereits einen 55 Spieler großen Vorkader an die FIFA übergeben müssen, um die Organisation bei der späteren Einreise zu erleichtern.

DFB-Team, Übertragung: Kaderbekanntgabe für die WM 2022 heute live im TV und Livestream

Die Kaderbekanntgabe könnt Ihr live und in voller Länge im Livestream bei sportschau.de verfolgen. Dafür müsst Ihr auch nichts bezahlen, eine Registrierung ist ebenfalls nicht notwendig. Der Start der Übertragung erfolgt um 11.55 Uhr, also wenige Minuten vor Beginn der Pressekonferenz.

© getty Hansi Flick muss sich für 26 Spieler entscheiden, die in Katar mitnehmen will.

Eine weitere Möglichkeit, die komplette Veranstaltung live zu verfolgen, bietet der Pay-TV-Sender Sky an. Er überträgt das Ganze auf dem Sender Sky Sport News (HD), wo bereits ab 10 Uhr ein "DFB Spezial" gezeigt wird. Bei skysport.de und in der Sky-Sport-App ist die Verkündung zudem gratis im Livestream zu sehen.

Außerdem wird auch Sport1 eine Übertragung der Kaderbekanntgabe anbieten. Hier geht es zum Livestream des Events.

DFB-Team, Übertragung: Kaderbekanntgabe für die WM 2022 heute im Liveticker

SPOX tickert die Veranstaltung zudem live mit, so könnt Ihr damit also ebenfalls mit dabei sein, wenn Flick den Kader für die WM preisgibt. Im Laufe des Tages erscheint auf der Website der Liveticker.

DFB-Team, Kader für die WM 2022: Kandidaten - TOR

Name Verein Oliver Baumann TSG Hoffenheim Kevin Trapp Eintracht Frankfurt Marc-André ter Stegen FC Barcelona Manuel Neuer FC Bayern München Bernd Leno FC Fulham

DFB-Team, Kader für die WM 2022: Kandidaten - ABWEHR

Name Verein Antonio Rüdiger Real Madrid Mats Hummels Borussia Dortmund David Raum RB Leipzig Matthias Ginter SC Freiburg Thilo Kehrer West Ham United Niklas Süle Borussia Dortmund Benjamin Henrichs RB Leipzig Armel Bella-Kotchap FC Southampton Robin Gosens Inter Mailand Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Jonas Hofmann Borussia Mönchengladbach Robin Koch Leeds United Christian Günter SC Freiburg Ridle Baku VfL Wolfsburg

Dicke Überraschungen! Matthäus nominiert seinen WM-Kader © getty 1/31 Ehe Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag zur Tat schreitet, hat Lothar Matthäus exklusiv in der "Bild" seinen deutschen 26er-WM-Kader nominiert. Mit dabei: Sieben Spieler des FC Bayern, fünf Mann vom BVB und dicke Überraschungen. © getty 2/31 TOR - Manuel Neuer (FC Bayern) © getty 3/31 Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) © getty 4/31 Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) © getty 5/31 Matthäus sieht Neuer als klare Nummer 1 und Trapp als Nummer 2 vor ter Stegen. Seine Begründung: "Ter Stegen hält nicht mehr so spektakulär wie früher." © getty 6/31 ABWEHR - Antonio Rüdiger (Real Madrid) © getty 7/31 Matthias Ginter (SC Freiburg) © getty 8/31 Niklas Süle (Borussia Dortmund) © getty 9/31 Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) © getty 10/31 Mats Hummels (Borussia Dortmund) © getty 11/31 Thilo Kehrer (West Ham United) © getty 12/31 Christian Günter (SC Freiburg) © getty 13/31 Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) © getty 14/31 David Raum (RB Leipzig) © getty 15/31 "Rüdiger ist bei mir zu 100 Prozent gesetzt", sagt Matthäus über die Abwehr. Der Rekordnationalspieler würde Raum mitnehmen und Robin Gosens zu Hause lassen. © getty 16/31 MITTELFELD - Joshua Kimmich (FC Bayern) © getty 17/31 Leon Goretzka (FC Bayern) © getty 18/31 Ilkay Gündogan (Manchester City) © getty 19/31 Rani Khedira (Union Berlin) © getty 20/31 Jamal Musiala (FC Bayern) © getty 21/31 Matthäus überrascht mit Khedira, der noch kein A-Länderspiel auf dem Buckel hat. "Er ist für mich der ideale Back-up, ein aggressiver Leader. Bei Union Berlin gefällt er mir sehr gut", so der 61-Jährige. © getty 22/31 STURM - Thomas Müller (FC Bayern) © getty 23/31 Leroy Sané (FC Bayern) © getty 24/31 Serge Gnabry (FC Bayern) © getty 25/31 Kai Havertz (FC Chelsea) © getty 26/31 Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) © getty 27/31 Niclas Füllkrug (Werder Bremen) © getty 28/31 Mario Götze (Eintracht Frankfurt) © getty 29/31 Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) © getty 30/31 Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) © getty 31/31 Matthäus würde auf Marco Reus wegen dessen Verletzungsanfälligkeit verzichten, aber Füllkrug nominieren: "Er verkörpert eine Art Mittelstürmer, wie wir sie sonst nicht haben, ein ausgebuffter Straßenfußballer mit Wucht und Spielwitz."

DFB-Team, Kader für die WM 2022: Kandidaten - MITTELFELD

Name Verein Joshua Kimmich FC Bayern München Maximilian Arnold VfL Wolfsburg Jamal Musiala FC Bayern München Ilkay Gündogan Manchester City Leon Goretzka FC Bayern München Julian Brandt Borussia Dortmund Anton Stach FSV Mainz 05 Julian Draxler Benfica Lissabon Julian Weigl Borussia Mönchengladbach Florian Witz Bayer Leverkusen Marco Reus Borussia Dortmund

DFB-Team, Kader für die WM 2022: Kandidaten - ANGRIFF