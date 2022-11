Rekordweltmeister Brasilien begegnet im Auftaktspiel bei der WM in Katar der serbischen Nationalmannschaft. SPOX bietet das Spielgeschehen im Liveticker zum Mitlesen an.

Mit Brasilien geht heute der nächste Favorit auf den WM-Sieg ins Rennen. Das Star-Ensemble um Neymar muss im ersten Gruppenspiel gegen Serbien ran. Im Liveticker von SPOX lässt sich die Begegnung live verfolgen.

Brasilien vs. Serbien: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Endlich greift nun auch der Rekordweltmeister Brasilien ins WM-Geschehen ein. Nachdem der südamerikanische Konkurrent aus Argentinien um Lionel Messi am Dienstag gegen Saudi-Arabien patzte (1:2), wollen es Neymar und Co. heute besser machen. Sie treffen in der Gruppe F auf Serbien, das bereits 2018 in der Vorrunde Gegner Brasiliens war. Damals setzte sich die Selecao mit 2:0 durch.

Vor Beginn: Der Anstoß zum Spiel im Lusail Iconic Stadium (Lusail) erfolgt um 20 Uhr deutscher Zeit.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft in Katar! In der Gruppe F stehen sich heute der fünffache Weltmeister Brasilien und Serbien gegenüber.

Brasilien vs. Serbien: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im TV und Livestream

Wer das Gruppenspiel zwischen Brasilien und Serbien live verfolgen möchte, kann dies mithilfe des ZDF im Free-TV tun. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt das Spiel ab 20 Uhr mit Béla Réthy als Kommentator. Parallel dazu wird die Partie auch im kostenlosen Livestream bei zdf.de übertragen.

MagentaTV ist ebenfalls eine Adresse, die Ihr diesbezüglich aufsuchen könnt. Dort werden nämlich alle 64 Spiele der WM angeboten - jedoch kostenpflichtig.

Brasilien vs. Serbien: Gruppenspiel bei der WM 2022 - Voraussichtliche Aufstellungen

Brasilien: Alisson - Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro - Casemiro - Neymar, Lucas Paqueta - Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior

Alisson - Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro - Casemiro - Neymar, Lucas Paqueta - Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior Serbien: V. Milinkovic-Savic - Milenkovic, S. Mitrovic, Pavlovic - Lazovic, Racic, Kostic - S. Milinkovic-Savic, Tadic - Vlahovic, A. Mitrovic

WM 2022 - Gruppe G: Der Spielplan