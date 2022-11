WM 2022: Doch kein Bier in Katar?

Der Zoff ums Bier bei der Weltmeisterschaft in Katar geht in die nächste Runde. Angeblich drängen die Gastgeber nun erneut auf ein Alkoholverbot. Das berichtet die Bild.

Bisher war geplant, dass in abgegrenzten Bereichen auf dem Stadiongelände Bier verkauft und konsumiert werden darf. Nun gibt es offenbar erneut Diskussionen.

Während der Weltverband FIFA und ihr Biersponsor auf die vereinbarten Regeln bestehen, beharren die Kataris angeblich auf ein Alkoholverbot.

Dem Bericht zufolge wurden Stände, die rund um die Stadien bereits aufgebaut waren, wieder abgebaut. Sie sollen zumindest an andere Stellen verlegt werden. Noch sei in dieser Angelegenheit das letzte Wort nicht gesprochen.

WM in Katar: Bier-Abzocke in der Hotelbar

So oder so wird das Turnier in der Wüste für westliche Besucher in Sachen Bier eine unangenehme Erfahrung. Das zeigt ein Beispiel, über das das Portal iNews berichtete.

Wer in der "The Marriot Hotel's Champions Sports Bar", der angeblich "führenden Sportsbar" in Doha, verkehren will, muss tief in die Tasche greifen. Anscheinend muss man alleine um Einlass zu bekommen 53 Euro ausgeben. Im Eintrittspreis sind drei Getränke enthalten, was immer noch 18 Euro pro Drink bedeutet.

Besonders bitter: Im Verlaufe der WM steigen die Preise in der Bar. Ab dem Achtelfinale kostet demnach der Bar-Eintritt 199 Euro, beim Halbfinale und Endspiel 265 Euro.

Der Preis gilt lediglich für drei Stunden, also für eine Partie. Möchten Fans ein weiteres Spiel schauen, muss erneut geblecht werden. Auch der Gutschein für drei Getränke ist nach drei Stunden nicht mehr gültig.