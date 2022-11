Entscheidungsspiel in Gruppe D! Hier erfahrt Ihr, welche(r) Anbieter das WM-Match zwischen Australien und Dänemark heute live im TV, Livestream und Liveticker übertragen / zeigen.

Mit dem amtierenden Weltmeister Frankreich hat sich in der Gruppe D bereits eine Nation vorzeitig für das WM-Achtelfinale qualifiziert. Doch welches Team wird Les Bleus in die Runde der letzten 16 folgen?

Tatsächlich können sich vor dem letzten Spieltag noch alle drei verbleibenden Mannschaften Chancen aufs Weiterkommen ausmalen. Die beste Ausgangslage obliegt derzeit jedoch der Auswahl Australiens. Mit drei Punkten grüßen die Aussies von Platz zwei, Dänemark und Tunesien folgen mit jeweils einem Punkt.

Soll der Traum vom Achtelfinale also weiterleben, dann bedarf es in ihrem Fall zwingend eines Sieges. Den Australiern könnte unter Umständen bereits ein Remis ausreichen. Für sie wäre es die erste Teilnahme an einer WM-K.o.-Phase seit 2006 und erst die zweite in der Geschichte.

© getty Nach der knappen Niederlage gegen Frankreich (1:2) braucht Dänemark unbedingt einen Sieg, um weiterzukommen.

WM 2022 - Australien vs. Dänemark, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: WM 2022

WM 2022 Gruppe: D

D Spieltag: 3 (Gruppenphase)

3 (Gruppenphase) Datum: Mittwoch, 30. November

Mittwoch, 30. November Anstoß: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Spielort: Al-Janoub Stadium in Al-Wakrah

WM 2022 - Australien vs. Dänemark, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für das Spiel hat sich der Streamingdienst MagentaTV gesichert. Alle Informationen rund um die Übertragungszeiten und Zugriffsvoraussetzungen erfahrt Ihr im folgenden.

WM 2022 - Australien vs. Dänemark, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV

Um das Match zwischen Australien und Dänemark auf Eurem Fernseher zu verfolgen, müsst Ihr in Besitz eines internetfähigen Receivers oder eines Smart-TVs sein. In beiden Fällen hat der Mutterkonzern Telekom eine entsprechende App zur Verfügung gestellt. Um jedoch auf die Übertragung zugreifen zu können, benötigt Ihr das zugehörige Streaming-Abonnement. Mehr Infos dazu findet Ihr im nächsten Absatz.

Eine Ausstrahlung im linearen Fernsehen, zum Beispiel via Kabel oder Satellit, wird es nicht geben. Die oben beschriebenen Optionen sind alternativlos.

WM 2022 - Australien vs. Dänemark, Übertragung: Gruppenspiel heute im Livestream

Insgesamt gibt es fünf unterschiedliche Abo-Modelle, die Euch den Zugriff auf die WM-Spiele ermöglichen. Das preisgünstigste Tarif läuft unter dem Namen MagentaTV Flex, hat eine Laufzeit von genau einem Monat und beläuft sich auf nur zehn Euro. Darüber hinaus ermöglicht der Tarif auch paralleles Streaming, sodass Ihr ihn Euch getrost mit Freunden oder Familie teilen könnt. Alle weiteren Informationen zum Angebot findet Ihr unter diesem Link.

Die Vorberichterstattung zum Spiel wird bereits um 15 Uhr Fahrt aufnehmen. Die Rolle des Kommentators nimmt Alex Klich ein.

WM 2022 - Australien vs. Dänemark, Übertragung: Gruppenspiel heute im Liveticker bei SPOX

Ihr besitzt kein MagentaTV-Abonnement, wollt aber dennoch genaustens wissen was passiert? Dann schaut doch einfach mal bei unserem hauseigenen Liveticker vorbei. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Infos zum Spiel.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Australien vs. Dänemark

WM 2022 - Australien vs. Dänemark, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Australien: Ryan - Karacic, Souttar, Rowles, Behich - Irvine, Mooy, Leckie, Hrustic, Goodwin - Duke

WM 2022 - Australien vs. Dänemark, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die aktuelle Tabelle in Gruppe D