Nach Abschluss der WM-Qualifikation können sich drei Nationalteams aus Europa das Ticket zur WM 2022 noch über die Playoffs sichern. Wir verraten Euch, wann die Auslosung der Playoffs stattfindet und geben weitere Infos zu den Playoffs.

13 der 32 teilnehmenden Nationalteams an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar kommen aus Europa. Die deutsche Nationalmannschaft sicherte sich das begehrte WM-Ticket durch den Sieg in der Qualifikationsgruppe J. Die weiteren neun Gruppensieger sind ebenfalls für die WM 2022 qualifiziert.

Die restlichen noch drei offenen WM-Plätze werden in Playoffs vergeben. Wie deren Modus ist und wann die Playoffs ausgelost werden, zeigen wir Euch in den kommenden Abschnitten.

WM-Qualifikation: Wann ist die Auslosung der Playoffs? - Teilnehmer, Datum

Über die Playoffs haben zwölf Nationalteams die Chance, sich noch für die WM 2022 zu qualifizieren. Bei den zwölf Teams handelt es sich um die Gruppenzweiten der zehn Qualifikationsgruppen und die beiden besten Gruppensieger der Nations League 2020/21 die es in WM-Qualifikation in ihrer Gruppe nicht auf Tabellenplatz eins oder zwei geschafft haben.

Die zwölf Mannschaften bestreiten zwischen dem 24. und 29. März 2022 ein in drei Wege unterteiltes Playoff-Turnier. Die Sieger der drei Wege sind dann beider WM 2022 dabei.

Stand heute stehen Nordmazedonien, Schottland, Russland, Portugal und Schweden als Zweite ihrer WM-Qualifikationsgruppen und Österreich als Sieger der Gruppe B1 in der Nations League als Playoff-Teilnehmer fest.

© getty Österreich steht einer der zwei besten Gruppensieger der Nations League 2020/21 in den Playoffs.

WM-Qualifikation: Wann ist die Auslosung der Playoffs? - Datum, Modus

Die Auslosung der Playoffs findet am Freitag, 26. November, um 17 Uhr in Zürich statt.

Bei der Auslosung werden die zwölf Teams in zwei Lostöpfe unterteilt. Topf 1 bilden die sechs besten Gruppenzweiten der WM-Qualifikation, die weiteren sechs Mannschaften sind in Lostopf 2. Die Mannschaften aus Topf 1 haben im Halbfinale Heimrecht.

Bei der Auslosung werden zuerst die Mannschaften aus Topf 1 gezogen und den Halbfinals 1,2,3,4,5 und 6 zugeordnet. Danach werden die Mannschaften aus Topf 2 zugelost.

Den Playoff-Weg A bilden die Halbfinalspiele 1 und 2, den Weg B die Halbfinalspiele 3 und 4 und den Weg C die Halbfinalspiele 5 und 6. Die Sieger der Halbfinalspiele ermitteln in drei Finalspielen die restlichen drei WM-Teilnehmer aus Europa.

WM-Qualifikation: Die Playoffs live im TV und Livestream

Die Übertragungsreche für die insgesamt neun Playoff-Spiele sicherte sich DAZN. Der Streamingdienst war bereist im Besitz der Übertragungsrechte an fast allen Spielen der europäischen WM-Qualifikation. Nur die Spiele des DFB-Teams wurden exklusiv von RTL im Free-TV übertragen.

DAZN zeigt die Spiele im kommenden März im kostenpflichtigen Livestream. Um diesen abrufen zu können, benötigt Ihr ein DAZN-Abo (Monatsabo 14,99 Euro pro Monat; Jahresabo 149,99 Euro).

WM-Qualifikation: Diese Nationen haben sich bislang für die WM 2022 qualifiziert

Bereits fix qualifiziert Nationen, die zumindest für die europäischen Playoffs qualifiziert sind Deutschland Portugal Frankreich Nordmazedonien Belgien Russland Dänemark Polen Katar (Gastgeber) Italien Brasilien (vorzeitig Sieger d. Südamerika-Quali) Schweiz Kroatien Schweden Spanien Schottland Serbien England

WM 2022: So viele Nationalteams sind pro Verband in Katar dabei

Der Großteil der Teilnehmer stellt auch in Katar wieder Europa mit 13 Mannschaften. So verteilen sich die WM-Teilnehmer auf die sechs Kontinentalverbände:

Europa: 13 Startplätze

Asien/Australien: 4 oder 5 Startplätze * (plus Gastgeber Katar)

Afrika: 5 Startplätze *

Südamerika: 4 oder 5 Startplätze *

Ozeanien: 0 oder 1 Startplatz *

Nord- und Mittelamerika/Karibik: 3 oder 4 Startplätze

* Zwei WM-Teilnehmer werden in den interkontinentalen Playoffs ermittelt. Für diese qualifiziert sich je ein Team aus Asien/Australien, Südamerika, Nord- und Mittelamerika/Karibik sowie Ozeanien. In zwei ausgelosten Spielen werden die WM-Teilnehmer dann ermittelt.