Das zweite Spiel des Tages wird von der Türkei und dem Zwergstaat Gibraltar ausgetragen. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Jetzt DAZN für 14,99/Euro abonnieren und damit das WM-Qualifikationsspiel Türkei vs. Gibraltar heute im Livestream verfolgen!

Die Mannschaft vom ehemaligen U21-Trainer Stefan Kuntz trifft heute am späten Nachmittag auf das punktlose Tabellenschlusslicht aus Gibraltar. Im Duell mit Norwegen um Platz zwei muss heute natürlich ein Sieg, alles andere ist als Enttäuschung zu interpretieren.

Türkei vs. Gibraltar, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Wettbewerb: WM-Qualifikation

WM-Qualifikation Spieltag: 9. Spieltag (Gruppenphase)

9. Spieltag (Gruppenphase) Datum: Samstag, 13. November

Samstag, 13. November Anstoß: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Austragungsort: Basaksehir-Fatih-Terim Stadion in Istanbul

Türkei vs. Gibraltar, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Gegensatz zu vielen anderen Wettbewerben ist es um die Übertragungssituation in der WM-Qualifikation ziemlich simpel bestellt: Bis auf die Spiele der deutschen Nationalmannschaft wird der Streamingdienst DAZN alle Partien übertragen. Doch wie kann man sich die Spiele jetzt genau anschauen?

Türkei vs. Gibraltar, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Livestream

Da die exklusiven Übertragungsrechte bei DAZN liegen, führt für alle, die sich das Spiel Türkei vs. Gibraltar anschauen wollen, kein Weg am Livesport-Anbieter vorbei. Der Kostenpunkt für ein monatliches Abonnement liegt hier bei 14,99€. Günstiger kommt Ihr jedoch weg, wenn Ihr direkt ein Jahresabo abschließt: 149,99€ bezahlt Ihr in dem Fall einmalig, auf zwölf Monate hochgerechnet ein Ersparnis von 29,98€. Hier könnt Ihr direkt Euer Abo abschließen.

DAZN wird die Übertragung wohl nur wenige Minuten vor Spielbeginn um 18.00 Uhr starten. Hier kommt Ihr direkt zum Stream.

Türkei vs. Gibraltar, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Liveticker bei SPOX

All denjenigen, denen es nicht möglich ist das Spiel heute live zu sehen, können wir von SPOX unseren Liveticker ans Herz legen. Egal ob Tore, Großchancen, Karten oder strittige Szenen - hier verpasst Ihr garantiert nichts! Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker: Türkei vs. Gibraltar.

Türkei vs. Gibraltar, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Türkei: Cakir - Celik, Demiral, Söyüncü, Caner - Özdemir, Kökcü, Calhanoglu - Cengiz Ünder, B. Yilmaz, Aktürkoglu

Cakir - Celik, Demiral, Söyüncü, Caner - Özdemir, Kökcü, Calhanoglu - Cengiz Ünder, B. Yilmaz, Aktürkoglu Gibraltar: Banda - Bosio, Wiseman, R. Chipolina, Olivero-Mascarenhas, J. Chipolina - Walker, Annesley, Torrilla, Valarino - Styche

Türkei vs. Gibraltar, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle in Gruppe

Platz Land Spiele Tore Punkte 1 Niederlande 8 29:6 19 2 Norwegen 8 15:6 17 3 Türkei 8 19:15 15 4 Montenegro 8 11:11 11 5 Lettland 8 8:13 5 6 Gibraltar 8 3:34 0

Türkei vs. Gibraltar, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Das ist der Spielplan am heutigen Samstag