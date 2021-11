Schweiz vs. Bulgarien, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss der WM-Qualifikationsphase muss die Schweiz heute gegen Bulgarien ran. Für die Nati geht es um das direkte Ticket für die WM 2022. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel des letzten Spieltags live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

In einem spannenden Spiel trennten sich am vergangenen Freitag die Schweiz und Europameister Italien 1:1. Fast wäre das Ticket für die Weltmeisterschaft in Katar den Schweizern aus den Händen gerutscht, doch Jorginho vergab in der Nachspielzeit den Elfmeter zum Sieg und die Schweiz bleibt im Rennen um den Gruppensieg.

Vor dem letzten Spieltag haben sowohl die Italiener als auch die Schweizer jeweils 15 Punkte auf dem Konto. Beide Nationen haben zumindest die Playoffs in der Tasche. Wer es jedoch direkt in die Gruppenphase für Katar schafft, wird am heutigen Montag (15. November) ermittelt.

Schweiz vs. Bulgarien, WM-Qualifikation: Anpfiff, Ort, Spielstätte, Schiedsrichter

Die Schweiz empfängt am 8. Spieltag in der Gruppe C die Bulgaren, die man bereits im Hinspiel mit 3:1 besiegen konnte. Als Spielstätte dient heute die Swissporarena in Luzern (Schweiz). Der Franzose Benoit Bastien wird die Partie leiten. Um 20.45 Uhr geht die Begegnung los. Italien muss im Parallelspiel gegen Nordirland bestehen.

© getty Am vergangenen Freitag trennten sich die Schweiz und Europameister Italien mit einem 1:1.

Schweiz vs. Bulgarien, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Für Spiele der WM-Qualifikation ist meistens DAZN der richtige Ansprechpartner, da bis auf die Spiele der deutschen Nationalmannschaft alles vom Streamingdienst übertragen wird. So ist es auch im Falle des Spiels zwischen der Schweiz und Bulgarien.

Da das "Netflix des Sports" den Großteil der Quali-Spiele zeigt, findet Ihr auch alle sieben Parallelspiele auf der Plattform vor.

Schweiz vs. Bulgarien, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Wer keinen Zugang zum DAZN-Angebot hat, muss trotzdem nicht das Spiel auslassen. Denn bei SPOX können alle am Spiel interessierten die 90 Minuten im Liveticker verfolgen. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Ihr verpasst auch garantiert nichts.

Hier geht's zum Liveticker: Schweiz vs. Bulgarien.

WM-Qualifikation: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag