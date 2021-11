Auftakt in den letzten Spieltag der WM-Qualifikation. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Partie Kroatien gegen Russland heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der letzten Qualifikationsrunde hat die Gruppe nochmal einen Knaller zu bieten: Platz eins Russland gastiert bei Platz zwei Kroatien. Während sich beide Teams im Hinspiel torlos trennten, müssen die Kroaten gewinnen, um nicht an den Playoffs zur WM teilnehmen zu müssen.

Kroatien vs. Russland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Wettbewerb: WM-Qualifikation

WM-Qualifikation Spieltag: 10. Spieltag (Gruppenphase)

10. Spieltag (Gruppenphase) Gruppe: H

H Datum: Sonntag, 14. November

Sonntag, 14. November Anstoß: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Austragungsort: Poljud-Stadion in Split

Was schon im Falle der vergangenen Spieltage galt, ist nun auch wieder Programm: Der Streaminganbieter DAZN ist exklusiver Übertragungspartner der UEFA. Das bedeutet, dass alle Spiele der WM-Qualifikation, ausgenommen die der deutschen Nationalmannschaft, ausschließlich auf der hiesigen Plattform ausgestrahlt werden.

Kroatien vs. Russland, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Livestream

Wer sich also die Partie Kroatien vs. Russland anschauen möchte, der ist alternativlos, denn: an DAZN führt kein Weg vorbei. Um auf den Stream zugreifen zu können, wird ein Abonnement vorausgesetzt. Dieses kostet derzeit 14,99€ pro Monat. Günstiger wird es nur mit dem Jahresabo. Hier liegt der Kostenpunkt bei 149,99€ für zwölf Monate - hochgerechnet bleiben Euch auf diese Art und Weise also gut 30€ erspart. Hier könnt Ihr direkt Euer Abo abschließen.

DAZN wird die Ausstrahlung der Begegnung wohl nur wenige Minuten vor Spielbeginn starten. Über diesen Link kommt Ihr direkt zum richtigen Stream.

Kroatien vs. Russland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Fernsehen

Da sich das Angebot von DAZN fast ausschließlich auf Livestreams via Internet beschränkt, wird es eine Übertragung in TV und Fernsehen nicht geben.

Kroatien vs. Russland, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Liveticker bei SPOX

All denjenigen, denen es nicht möglich ist das Spiel heute live zu sehen, können wir von SPOX unseren Liveticker ans Herz legen. Egal ob Tore, Großchancen, Karten oder strittige Szenen - hier verpasst Ihr garantiert nichts! Klickt Euch rein.

Kroatien vs. Russland heute im Liveticker.

Kroatien vs. Russland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Kroatien: Livakovic - Stanisic, Vida, Gvardiol, Barisic - Brozovic, Ivanusec, Modric, Pasalic, Perisic - Kramaric

Livakovic - Stanisic, Vida, Gvardiol, Barisic - Brozovic, Ivanusec, Modric, Pasalic, Perisic - Kramaric Russland: Safonov - Sutormin, Osipenko, Dzhikiya, Kudryashov - Fomin, Barinov, Kuzyaev - Al. Miranchuk, Smolov, Z. Bakaev

Kroatien vs. Russland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle in Gruppe H

Rang Mannschaft Sp. Diff. Pkt. 1 Russland 9 14 22 2 Kroatien 9 16 20 3 Slowakei 9 1 11 4 Slowenien 9 0 11 5 Malta 9 -15 5 6 Zypern 9 -16 5

Kroatien vs. Russland, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Das ist der Spielplan am heutigen Sonntag