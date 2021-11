In der Gruppe C treffen im Rahmen der WM-Qualifikation für Katar Europameister Italien und die Schweiz aufeinander. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Europameister Italien und sein Nachbar aus der Schweiz kämpfen weiterhin um den Gruppensieg. Heute kann diesbezüglich bereits die Vorentscheidung fallen. Das Duell am 7. Spieltag verspricht also Spannung. In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Italien vs. Schweiz: WM-Qualifikation heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Spiel zwischen Italien und der Schweiz hat heute Endspielcharakter. Sowohl die Squadra Azzurra als auch die Nati kämpfen in den verbleibenden zwei Spielen um das direkte Ticket für Katar 2022, das nur der Gruppenerste bekommt. Knapper kann es in der Tabelle nicht sein, die beiden Kontrahenten sind punktgleich (14 Punkte), die Italiener sind wegen der besseren Tordifferenz knapp vorn. In der Hinrunde trennten sich die beiden Nachbarn mit einem 0:0-Unentschieden. Zumindest haben beide Mannschaften im schlimmsten Fall bereits die Playoffs fixiert, dafür ist der Abstand auf Rang drei zu groß.

Vor Beginn: Gespielt wird im Stadio Olimpico in Rom (Italien). Um 20.45 Uhr wird das Duell angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum WM-Qualifikationsspiel in der Gruppe C zwischen Italien und der Schweiz.

Italien vs. Schweiz: WM-Qualifikation heute im TV und Livestream

Ihr könnt die Partie Italien vs. Schweiz heute live und in voller Länge bei DAZN verfolgen. Der Streamingdienst zeigt nämlich fast alle Spiele der WM-Qualifikation. Nur Spiele der deutschen Nationalmannschaft hat das "Netflix des Sports" nicht im Angebot.

Für das Spiel werden heute ab 20.45 Uhr, also unmittelbar vor Anpfiff, Kommentator Carsten Fuß und Experte Christian Bernhard eingesetzt. Sieben weitere WM-Qualifikationsspiele überträgt DAZN heute.

Für Italien vs. Schweiz benötigt Ihr ein Abonnement, das Euch entweder 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr kostet.

WM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe C